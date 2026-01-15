玉山信用卡2025年刷出6659億元、年成長8% 流通卡數875萬張

玉山銀行信用卡2025年成績出爐，12月單月簽帳金額543億元，較去年同期成長6%，年度簽帳金額6,659億元，年成長8%，12月成長動能為餐飲通路、網購及海外旅遊。信用卡業務持續穩定增長，流通卡數875萬張，較去年同期成長17%，有效卡數為534萬張，較去年同期成長7.6%，本月新發卡數為12.9萬張，主要發卡動能來自玉山Unicard、熊本熊卡、U Bear等。

玉山說明12月受惠於「聖誕節」與「跨年」等重要節慶，結合電商年末雙12大檔，帶動餐飲與禮品採買需求，年末冬季滑雪旅遊旺季亦促進國外消費和旅遊通路簽帳增長。玉山Unicard於2026上半年仍持續百大指定消費最高享4.5%回饋，且若綁定玉山Wallet電子支付使用北捷乘車碼服務，最高也可以同享4.5%回饋，並可使用e point點數100%折抵乘車費。

此外，玉山熊本熊2026上半年也維持指定日本商店消費最高享8.5%回饋，並新增許多通路(如：星野集團、UNIQLO、吉伊卡哇樂園等)，持續貼近顧客需求，且新戶首刷禮贈熊本熊折疊推車及保冷袋，讓卡友輕鬆購物。玉山U Bear卡持續經營年輕族群網購場景，至2026年2月28日前網購最高享3%現金回饋、指定影音/娛樂平台消費享最高10%現金回饋，玉山卡不斷致力滿足顧客多元消費需求，成為消費生活首選，並推動玉山信用卡整體發卡量增長。

為迎接農曆新年假期與初春旅遊，該行亦規劃國外實體消費加碼活動，涵蓋日本、韓國、歐美、港澳及泰國等熱門旅遊地區，2026年3月31前累積消費達指定門檻，最高享加碼1.5%回饋(如：刷玉山Unicard最高可享6%、刷玉山熊本熊最高可享10%優惠)，預期將延續旅遊消費熱度。另為協助顧客完善資產配置與家庭保障規劃，玉山銀行也推出多樣化的保費優惠活動，例如持玉山世界卡／無限卡繳「壽險」保費登錄最高享1.66%回饋，Unicard繳「壽險」保費登錄最高享1.1%回饋無上限，Pi卡繳納保費最高1.2% P幣回饋無上限，另外還有最高12期0利率活動，有效吸引顧客以玉山卡繳納保費，進而帶動簽帳金額成長。