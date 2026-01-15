南山人壽幸福憶百攜手三大健康神隊友 提升保戶失智防禦力

據衛福部統計，台灣高齡失智人口已逾35萬人，推估到2041年將會增加到近68萬人。作為永續健康領航者，南山人壽2025年積極倡議失智症預防與及早檢測，2026年服務再升級，在神隊友保單「南山人壽幸福憶百健康終身保險（DMA）」中首度攜手三大健康神隊友延伸服務，包含聽力與睡眠檢測、失智預防遊戲、失智照護課程，讓保戶在有失智保障的同時，還有機會享有健康服務，希望幫助國人遠離失智，守護人生珍貴的記憶。

為了協助保戶建構完善的失智防護網，南山人壽在全新推出的「南山人壽幸福憶百健康終身保險」中，首度結合完整的預防、訓練、照護服務，攜手「科林助聽器」、「樂齡智造」、「WaCare」三大健康好夥伴，提供聽力與睡眠檢測、失智預防遊戲，並為照護者提供失智照護課程，守護保戶每一段的健康旅程。

其實可透過提早注意危險因子來預防失智症，「聽力障礙」即關鍵的失智危險因子之一，若聽力退化，可能導致社交能力下降，大腦接收不到刺激，增加失智症風險。據南山人壽「2025年永續健康白皮書」調查結果，45～64歲族群若聽力減損，失智症風險將增加2～5倍，輕度聽力減損亦會使失智風險增加2倍，中度聽力減損則會使失智風險增加3倍，聽力重度減損的失智風險將暴增到5倍。

「睡不飽」也可能提升失智風險，據南山人壽「2025年永續健康白皮書」調查結果，顯示深層睡眠不足與記憶退化高度相關，若睡眠品質不佳，將顯著影響思考力與認知能力，尤其患有阻塞性睡眠呼吸中止症者，罹患失智症的風險也增加約43%。

南山人壽在「2025年永續健康白皮書」問卷調查時發現，高達28%受訪者是「夜貓族」，且每日睡眠僅有5小時，年輕世代的「夜貓」比例最高，18～30歲有超過5成是12點後才睡；另外，有14%受訪者每周都失眠一次以上，每5人就有1人使用助眠藥物。顯示失眠、晚睡又睡不飽已成國人不良生活習慣之一，恐增加失智風險。

除了要保護聽力、提高睡眠品質外，日常生活中也應透過動腦、動身體的「訓練」，在健康期保持住身體狀態與大腦節奏。研究指出，每周中強度運動每增加30分鐘，失智風險可下降4%；同時，藉由腦部訓練，可拉高認知積分，失智風險也會顯著下降，因此在健康時期保持定期運動與積極訓練大腦，可望降低失智風險並減緩失智發生的時間。

若家人不幸罹患失智，因可能出現情緒及行為症狀，如憂鬱、日夜顛倒、恐懼或焦慮、重複行為、妄想等，讓照護者也承受極大壓力。據南山人壽「2025年永續健康白皮書」調查，約66%受訪民眾沒有照護經驗，顯示當遇到家人需要照護時，過半的民眾是毫無頭緒的。另34%有照護經驗的受訪者中，有36%受訪者的照護時間長達4年以上，顯示失智照護可能延續數年的時間，照護者必須妥善注意調適自己身心的健康。

南山人壽全新推出的失智神隊友保單「南山人壽幸福憶百健康終身保險（DMA）」，首度攜手南山人壽健康守護圈的三大健康合作夥伴「科林助聽器」、「樂齡智造」、「WaCare」，凡投保「南山人壽幸福憶百健康終身保險」前2萬名的被保險人，即可享有聽力與睡眠檢測、失智預防遊戲、失智照護課程等三項服務，符合資格的保戶可自由選配，讓失智保障更加值。

三大延伸服務，一是攜手「科林助聽器」，提供聽力與睡眠檢測，希望及早發現是否有聽力減損或睡眠障礙，可及早治療以預防失智症；二是攜手「樂齡智造」，提供「Me-TAKA」憶萬富翁APP三個月使用，預防腦力退化，提供反應、專注、邏輯、記憶力訓練；三是攜手「WaCare」，可申請失智照護的9部精選課程影片，陪伴照顧者在照顧過程中不至於身心俱疲。

隨著台灣失智人口攀升，南山人壽提醒，培養良好生活習慣並及早檢測，可預防與延緩失智症。同時，可及早規劃失智與長照保障，如南山人壽針對失智推出的「南山人壽幸福憶百健康終身保險（DMA）」，不僅有失智保障，更有機會享有三大加值服務，提升失智防禦力，讓百歲人生，有備而來。