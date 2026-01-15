快訊

確定了？劉世芳今「電話告知」蔣萬安 新任警察局長是「他」

台積電赴美再蓋五座廠換關稅調降？經濟部：沒聽說這件事

南山人壽幸福憶百攜手三大健康神隊友 提升保戶失智防禦力

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
南山人壽2026年服務再升級，在神隊友保單「南山人壽幸福憶百健康終身保險（DMA）」中首攜手三大健康神隊友延伸服務，包含聽力與睡眠檢測、失智預防遊戲、失智照護課程，協助強化國人失智防護網。圖／南山人壽提供
南山人壽2026年服務再升級，在神隊友保單「南山人壽幸福憶百健康終身保險（DMA）」中首攜手三大健康神隊友延伸服務，包含聽力與睡眠檢測、失智預防遊戲、失智照護課程，協助強化國人失智防護網。圖／南山人壽提供

據衛福部統計，台灣高齡失智人口已逾35萬人，推估到2041年將會增加到近68萬人。作為永續健康領航者，南山人壽2025年積極倡議失智症預防與及早檢測，2026年服務再升級，在神隊友保單「南山人壽幸福憶百健康終身保險（DMA）」中首度攜手三大健康神隊友延伸服務，包含聽力與睡眠檢測、失智預防遊戲、失智照護課程，讓保戶在有失智保障的同時，還有機會享有健康服務，希望幫助國人遠離失智，守護人生珍貴的記憶。

為了協助保戶建構完善的失智防護網，南山人壽在全新推出的「南山人壽幸福憶百健康終身保險」中，首度結合完整的預防、訓練、照護服務，攜手「科林助聽器」、「樂齡智造」、「WaCare」三大健康好夥伴，提供聽力與睡眠檢測、失智預防遊戲，並為照護者提供失智照護課程，守護保戶每一段的健康旅程。

其實可透過提早注意危險因子來預防失智症，「聽力障礙」即關鍵的失智危險因子之一，若聽力退化，可能導致社交能力下降，大腦接收不到刺激，增加失智症風險。據南山人壽「2025年永續健康白皮書」調查結果，45～64歲族群若聽力減損，失智症風險將增加2～5倍，輕度聽力減損亦會使失智風險增加2倍，中度聽力減損則會使失智風險增加3倍，聽力重度減損的失智風險將暴增到5倍。

「睡不飽」也可能提升失智風險，據南山人壽「2025年永續健康白皮書」調查結果，顯示深層睡眠不足與記憶退化高度相關，若睡眠品質不佳，將顯著影響思考力與認知能力，尤其患有阻塞性睡眠呼吸中止症者，罹患失智症的風險也增加約43%。

南山人壽在「2025年永續健康白皮書」問卷調查時發現，高達28%受訪者是「夜貓族」，且每日睡眠僅有5小時，年輕世代的「夜貓」比例最高，18～30歲有超過5成是12點後才睡；另外，有14%受訪者每周都失眠一次以上，每5人就有1人使用助眠藥物。顯示失眠、晚睡又睡不飽已成國人不良生活習慣之一，恐增加失智風險。

除了要保護聽力、提高睡眠品質外，日常生活中也應透過動腦、動身體的「訓練」，在健康期保持住身體狀態與大腦節奏。研究指出，每周中強度運動每增加30分鐘，失智風險可下降4%；同時，藉由腦部訓練，可拉高認知積分，失智風險也會顯著下降，因此在健康時期保持定期運動與積極訓練大腦，可望降低失智風險並減緩失智發生的時間。

若家人不幸罹患失智，因可能出現情緒及行為症狀，如憂鬱、日夜顛倒、恐懼或焦慮、重複行為、妄想等，讓照護者也承受極大壓力。據南山人壽「2025年永續健康白皮書」調查，約66%受訪民眾沒有照護經驗，顯示當遇到家人需要照護時，過半的民眾是毫無頭緒的。另34%有照護經驗的受訪者中，有36%受訪者的照護時間長達4年以上，顯示失智照護可能延續數年的時間，照護者必須妥善注意調適自己身心的健康。

南山人壽全新推出的失智神隊友保單「南山人壽幸福憶百健康終身保險（DMA）」，首度攜手南山人壽健康守護圈的三大健康合作夥伴「科林助聽器」、「樂齡智造」、「WaCare」，凡投保「南山人壽幸福憶百健康終身保險」前2萬名的被保險人，即可享有聽力與睡眠檢測、失智預防遊戲、失智照護課程等三項服務，符合資格的保戶可自由選配，讓失智保障更加值。

三大延伸服務，一是攜手「科林助聽器」，提供聽力與睡眠檢測，希望及早發現是否有聽力減損或睡眠障礙，可及早治療以預防失智症；二是攜手「樂齡智造」，提供「Me-TAKA」憶萬富翁APP三個月使用，預防腦力退化，提供反應、專注、邏輯、記憶力訓練；三是攜手「WaCare」，可申請失智照護的9部精選課程影片，陪伴照顧者在照顧過程中不至於身心俱疲。

隨著台灣失智人口攀升，南山人壽提醒，培養良好生活習慣並及早檢測，可預防與延緩失智症。同時，可及早規劃失智與長照保障，如南山人壽針對失智推出的「南山人壽幸福憶百健康終身保險（DMA）」，不僅有失智保障，更有機會享有三大加值服務，提升失智防禦力，讓百歲人生，有備而來。

失智症 南山人壽

延伸閱讀

「家人」老了...洪小鈴產後婉拒戲約真相曝光　尪張天霖當神隊友力挺

【得獎名單公告】預防失智怎麼做？專家認證免費健腦遊戲鍛鍊腦力，再抽萬元好禮

一個常見普通的臉部老化特徵 可能透露未來是否罹患失智症

日行一善對你真有好處 研究曝可延緩腦部老化並降低失智風險

相關新聞

街口宣布跨機構轉帳再升級 全面導入收款人戶名顯示

街口支付正式啟用「收款用戶名顯示」機制，即日起，用戶進行跨行轉帳時，可於付款確認頁即時查看收款帳戶的戶名，降低轉帳風險、...

元大證金攜手基富通證券 業界首創基金線上借款服務

元大證金近期攜手國內最大線上基金交易平台─基富通證券提供基金借款功能，投資人線上即可完成借款及匯撥基金一條龍服務，相較於...

新台幣午盤升0.8分 暫收31.622元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.622元，升0.8分，成交金額6.19億美元

新台幣開盤升3分 為31.6元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.6元開盤，升3分

熱錢回流 台幣貶轉升

不畏國安基金退場，台股昨（14）日再創新高，外資連續第二個交易日站在買方，新台幣終止連五貶，在熱錢回流推動下由貶轉升，終...

玉山銀強打保費、保單融資

玉山銀行「保費、保單融資」服務，除落實政府推動「亞洲資產管理中心」政策，提供高資產客戶一站式融資與傳承解決方案，顧客可直...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。