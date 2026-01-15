劍指千億元 最狂「主動」是它、近一年報酬率逼近九成

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
主動台股基金及ETF表現
2025年規模前十大主動台股基金及ETF 15日出爐，其中，安聯台灣科技基金以958.3億元奪冠、朝挑戰千億規模邁進，第二大則是主動統一台股增長（00981A）ETF的503.4億元、元大台灣高股息優質龍頭基金以462.1億元排第三。

隨著台股攀高、波動也加大，但在主動策略奏效下，規模前十大的主動式台股基金持續繳出相對亮眼成績，根據統計，近一年來看，安聯台灣科技基金報酬率高達88.5%，安聯台灣大壩和安聯台灣智慧基金也有71%以上，統一奔騰、野村優質基金以及統一黑馬基金報酬率也在六成之上。

安聯投信台股團隊表示，2026年開年來台股展現多方格局強勢，不過在大漲創高後，短線上，面對技術指標鈍化，指數和月線乖離率亦加速擴大，波動難免加大。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，總經面市場關注降息、匯率、關稅，基本面預期企業盈餘有雙位數成長，政策面以美國期中選舉為主軸，指數正向看待。若再細究產業，根據預估，2026年電子股、傳產股以及金融股獲利都是年成長。股價都有機會，股市結構上更健康。

布局上，安聯投信台股團隊表示，仍以電子股為核心，包括半導體擴產夥伴及AI供應鏈等；傳產部分，預期傳產2026年表現相對2025年較佳，股價又有低基期的優勢，電機、紡織、製鞋、特化、航空、生技均正面看待。

台股 電子股 科技

