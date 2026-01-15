合庫推「鈔想出國」APP 預約提領外幣現鈔搶便宜

新年適逢農曆新年連假，合作金庫銀行為滿足客戶想趁著假期出國旅遊，對於外幣現鈔的需求，現推出「鈔想出國」行動網銀預約提領外幣現鈔優惠活動，活動期間內透過合庫行動網銀APP預約提領美元與日圓現鈔即享有優惠。

合庫本次優惠活動鎖定美元及國人最愛旅遊地點之一的日本，自1月16日至2月23日，透過合庫行動網銀APP，預約提領外幣現鈔，即可享有美元匯率減碼0.03，日圓匯率減碼0.001的優惠，想了解相關活動詳情參閱合庫官網、「合作金庫 你的理財金庫」 Facebook粉絲專頁或是「合作金庫銀行」官方LINE帳號。

本次活動期間於農曆新年連假，方便已排定旅遊行程的客戶參與，合庫APP提供「夜間預約」、「匯率到價」推播通知服務，隨時掌握最佳換匯時機。另外，透過合庫APP申請外幣數位存款帳戶，除可享美元及澳幣定存利率加碼優惠外，前述2種幣別活存餘額如達門檻，限額內享有活存利率加碼優惠。此外，可再參加合作金庫銀行金庫幣集點活動，可兌換實用的LINE POINTS 或7-ELEVEN 購物金。合庫呼籲尚未開通合庫APP的IOS及安卓用戶分別至APP Store或Play商店搜尋「合作金庫」下載安裝。