新年發財神器 永豐金證券攜手武德宮打造限量開運禮

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
永豐金證券X北港武德宮招財年節禮盒禮盒，一次擁有三大開運法寶：「黑皮巴拉聚寶盆」、股票禮品卡首化仿金「招財存股開運卡」、「五路亨通發財水」。圖／永豐金證券提供
永豐金證券今(2026)年再度攜手台灣財神信仰重鎮「北港武德宮」，推出限量16,000份聯名招財年節禮盒，皆印有黑虎將軍助招財、咬財，元月20日起於各分公司回饋貴賓客戶。

據統計，2025年前十月訪客數最多的台灣前3大廟宇，分別是第一名正統鹿耳門聖母廟1076.6萬人次，第二名北港朝天宮1025.5萬人次，第三名北港武德宮（主祀五路武財神）799.4萬人次。

永豐金證券推出的限量禮盒獨家集結三大開運法寶：鑲有武德宮錢母的「黑皮巴拉聚寶盆」、「五路亨通發財水」、國內首創將股票禮品卡化為送存股金的「招財存股開運卡」。今年透過祈福儀式，帶回武德宮滿滿財氣。

其中，黃金質感的「招財存股開運卡」，是永豐金證券首創具有實質投資動能的存股錢母發財卡，有三大特色：第一，將金管會沙盒實驗核准的股票禮品卡化為仿金質感實體開運卡；第二，能隨身攜帶或擺放桌上。卡上印有武德宮Q版黑虎將軍圖樣，配以滿盆元寶，彰顯招財守財之意；第三，掃描卡面上QR Code，能獲得百元豐存股帳戶投資金，可自由選擇指定274檔台股（含ETF）。

