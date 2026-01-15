快訊

張文1219攻擊事件獲不起訴…檢：網搜鄭捷、洪淨 高度計劃性表達式犯罪

花蓮原民警察上山打獵走火誤擊如廁友人！失血過多身亡

凶宅能買嗎？命理師解惑：把握「兩原則」可以撿便宜

攻新春商機！Global Mall 四路齊發、檔期業績拚增6%

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

Global Mall新春檔期《駿迎春》開跑，全台八店於1月22日起至2月25日登場，集結全通路多元滿額贈、會員獨享好康到新春福袋、節慶嘉年華活動四路齊發，再擴大消費回饋力道，指定專門店消費滿額享「最高9%回饋」，線上線下力拚春節檔期業績成長6%，2026年業績目標挑戰成長8%。

Global Mall指出，去年在會員經營、線上線下整合服務，及全台八店新櫃改裝效益接力下，帶動人潮入店消費，雖受到出國潮、大環境逆風影響，2025業績未達原先預期目標增長10%，仍穩健成長5%，其中，以屏東店因基期低成長最多、成長高於平均值；南港店受到新百貨聚客效益添利多，成長幅度也達6-8%；中和店成長2~3%，業績超過60億元。

會員方面，Global Mall指出，受豐富會員限定好禮與折扣優惠加持，會員數亦快速增長，目前會員數已達160萬人，預計今年朝180萬人邁進。

展望2026年，Global Mall將著重於商品力、會員力與數位力三大主軸，持續優化消費體驗，推升各店優勢極大化及商圈獨特性，預計2026年業績目標挑戰成長8%。

冠德日前公告Global Mall取得「高雄車站商業大樓暨車站周邊商業空間遴選出租案」之最優申請人，整建期約二年，預期將於2028年完成。

此外，Global Mall同時推出「馬吉福袋」、「IP萌趣福袋」等春節福袋，搶攻新春商機，全台八店共計推出2,500個福袋，每袋1,500元，採線上線下開賣，總價值超過千萬元，數量創新高，最大獎抽BMW百萬名車。

Global Mall春節檔期《駿馬迎春》加強回饋力道，1月22日起至2月25日全台八店、環球Online祭「新春卡有利最高9%回饋」優惠，會員刷指定銀行信用卡，單卡消費滿1萬享5%回饋，消費滿2萬即享6%回饋，且再持Global Mall聯名卡於服飾配件、化妝品指定專門店單筆消費滿2,000元，還可再加碼享3%回饋（１%刷卡金＋2%環球點數），總計最高可享9%回饋，若首次綁定GMpay再加送100元電子商品禮券，讓消費者大省荷包、享受採購樂趣。

消費 福袋

延伸閱讀

衛福部投16億加強春節醫療整備 8成獎勵金發第一線人員

太平山春節旅遊攻略 開園時間、蹦蹦車班次、車流管制一次看

台積電百萬股票獎落誰家？ 萊爾富馬年福袋首位幸運兒出爐了

新竹漁港新直銷中心春節前開放 配合普發消費金推加倍券

相關新聞

獨／大同證實奪北美變壓器大單 攜手美商GIS間接供貨AI巨頭

大同（2371）重電業務傳出斬獲北美指標性訂單，針對市場傳聞大同拿下Meta位於美國路易斯安那州的Hyperion超級資...

土方之亂 賴正鎰：希望政府給予六個月的緩衝期

元旦上路的「營建剩餘土方清運新制」因配套尚未到位，導致全台營建工地土方去化卡關，引發營建業與土方業者反彈。鄉林建設董事長...

台灣拚都更、大陸押成都 鄉林兩岸布局同步推進

鄉林集團董事長賴正鎰今指出，2026年鄉林兩岸布局持續加快，台灣將會鎖定都更案，大陸方面鎖定成都，在成都北三環核心區總銷...

「土方之亂」恐讓建案成本暴增2億元 賴正鎰：房價再漲誰還買的下手？

「土方之亂」延燒，鄉林（5531）集團董事長賴正鎰15日表示，土方問題短時間內恐怕難全面解決，建議政府要給予6個月緩衝期...

LINE 禮物調查 逾七成的非節慶送禮是平台最大訂單來源、貢獻業績55%

LINE禮物公布對送禮平台用戶行為的觀察，發現線上送禮行為已從特定節慶延伸至用戶的日常生活，已成為平台最大訂單占比，全站...

卡位八里淡水生活圈！7-ELEVEN 雙北首間「Fresh橋港門市」來了

看準淡江大橋於今年年中通車後，淡水、八里兩岸生活圈將加速成形，7-ELEVEN 搶先卡位布局，於八里中山路商圈打造雙北首...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。