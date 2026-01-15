街口宣布跨機構轉帳再升級 全面導入收款人戶名顯示

街口支付正式啟用「收款用戶名顯示」機制，即日起，用戶進行跨行轉帳時，可於付款確認頁即時查看收款帳戶的戶名，降低轉帳風險、強化用戶交易信心。

街口支付自2021年起提供外部銀行及電子支付機構間的跨行轉帳服務。過往街口帳戶間轉帳已提供收款戶名遮罩顯示，協助用戶於交易前辨識收款對象，配合金管會推動「收款用戶名顯示」政策，街口支付進一步將戶名顯示機制擴展至跨行轉帳服務，讓來自不同金融機構的轉帳交易，在轉帳前完成收款人身分核對，強化整體防詐防誤機制。

新功能已整合至街口支付 App 的轉帳流程中，使用者於輸入收款銀行及帳號後，若合作金融機構支援戶名查詢機制，系統將於交易確認頁面顯示收款帳戶戶名的遮罩資訊，協助使用者在轉帳前再次核對是否為預期的收款對象。街口支付在不增加使用者操作負擔的前提下，於交易前最關鍵的確認階段提供明確的核對資訊，協助即時辨識異常狀況，降低誤轉帳及遭詐騙的風險。