富邦人壽榮獲《FinanceAsia》2025年台灣「最佳債券交易獎」

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

富邦人壽於2025年9月3日透過全資持有之新加坡子公司Fubon Life Singapore Pte. Ltd.首度在境外發行6.5億美元次順位債券，該交易獲得國際財經媒體《FinanceAsia》評選為2025年度亞太地區中台灣「最佳債券交易獎」（Best Bond Deal Award）殊榮，為台灣保險業首次獲得該獎項，再創國際金融市場佳績。

富邦人壽表示，此次榮獲不僅肯定公司在資本市場的專業實力，更彰顯持續推動國際化策略的決心，也將深化國際資本市場布局，強化財務韌性，並秉持穩健經營與創新思維，致力為客戶提供更優質的保障，為股東創造長期價值，邁向全球化發展的新高度。

本次獲得「最佳債券交易獎」為富邦人壽首次於海外市場發行美元次順位債，該債券有四大主要發行亮點：第一，首次海外發行：透過新加坡子公司成功發行美元次順位債，開啟國際資本市場新篇章，具劃時代意義。第二，利差創下新低：發行利差僅為 +120bps，創2019年4月以來亞洲 (日本除外)保險公司10年期美元資本債最低水準，顯示市場高度信任。第三，彈性贖回機制：債券設計包含 3 個月提前贖回(par call)條款，可在提前再融資的情況下有助於降低雙重利息成本。第四，市場反應熱烈：發行規模達 6.5 億美元，獲超額認購近 3 倍，投資者涵蓋亞洲主要資產管理機構與保險基金，顯示投資者對債券的高度接受度與信心。

《FinanceAsia》Achievement Awards旨在表彰亞洲金融市場的卓越表現，以突顯亞太地區各自領域展現出專業及關鍵成就；此次獲獎不僅象徵國際市場對富邦人壽財務策略與信用實力的高度肯定，更為台灣保險業開創嶄新里程碑。

資本市場 富邦人壽 債券

