國泰世華2025年簽帳金額達8,556.7億元 刷新歷史新高紀錄

國泰世華銀行去年12月單月簽帳金額突破800億元，達818.7億元，累計2025年全年簽帳金額達8556.7億元，刷新歷史新高紀錄。

國泰世華銀行發卡量近 600 萬張的 CUBE 信用卡仍為動能最強的信用卡；國泰世華亞洲萬里通聯名卡去年 12 月初嶄新上市，祭出最優 5 元 1 里，對當月發卡量及整體簽帳金額帶來挹注。

去年12月「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」重磅升級，上市加碼活動刷卡消費最優 5 元 1 里，堪稱是飛行卡界的天花板，該張里程卡不僅擁有高度忠誠的客群，更是平均刷卡金額內部排名位居前 3 的「高含金量」產品。內部評估，在新權益的推動下，亞萬卡的發卡量與簽帳金額可望在未來一年內達到 20% 的成長幅度。