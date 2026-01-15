落實人才永續！聯卡中心加碼員工生育津貼 首胎補助5萬元

財團法人聯合信用卡處理中心（聯卡中心）秉持重視人才與落實永續治理的核心精神，循「照顧員工、成就人才」理念，除了按月提繳法定勞退公提金6%外，去年6月起再額外提撥勞退提繳工資3%至專設信託帳戶，待成就條件後給付；面對少子化浪潮，聯卡中心今年起也全面加碼員工生育津貼，第一胎發給5萬元，第二胎起發給10萬元，並提供以日為單位的育嬰留停制度等福利。

聯卡中心董事長桂先農參考美國心理學家馬斯洛的需求層次理論，認為組織要激勵員工，首先就是要注意員工的生活需求，可行的激勵措施包括加薪、改善勞動條件、提高福利待遇等；因此，要建立具有吸引力的福利制度，提供同仁穩健、安心且具前瞻發展性的工作環境，進而促成同仁安心工作並充實支付卡產業相關知識，強化整體組織韌性，提升我國支付卡產業對民眾的服務品質。

聯卡中心秉持重視人才與落實永續治理的核心精神，循「照顧員工、成就人才」理念，及以員工福祉為優先的管理思維，除依《勞工退休金條例》按月提繳法定勞退公提金6%外，自2025年6月起再額外提撥勞退提繳工資3%至專設信託帳戶，於員工成就領取條件後給付。透由主動提供優於法規的退休福利，聯卡中心展現對於員工職涯長期安定與未來退休生活的深度關懷，也是植基公益精神的體現。

聯卡中心總經理呂蕙容則表示，將聯卡中心打造為「讓員工安心、具發展性」的環境，期望能對社會的支付交易有更多的貢獻，面對少子化浪潮，聯卡中心也自2026年1月1日起全面加碼員工生育津貼，第一胎發給5萬元，第二胎起發給10萬元，支持同仁迎接新生兒的到來，並順應勞工休假規範的調整，提供以日為單位的育嬰留停制度，最多達30日，讓有育嬰需求的員工能彈性規劃，平衡工作與家庭生活。

另外，也同步優化事、病假請假規定與職場健康措施，確保同仁身心舒暢，能以最佳狀態投入專業領域，積極落實友善職場政策，並每季舉辦生日會，每年辦理登山健行活動與親子寫生比賽，及提供員工自強活動措施，期望能以充滿凝聚力、溫馨共感的職場氛圍，持續培育人才以提升競爭力，共同推動數據、科技、支付安全等領域持續創新與突破。

聯卡中心將持續秉透明、公正及人本精神，精進各項制度並強化人才培育，打造友善職場，提供涵蓋生活照顧、育兒友善及職場健康等多面向的福利措施，歡迎具專業能力、熱情投入金融科技產業的優秀人才加入，共同為我國支付產業的安全、穩定與永續創新貢獻力量。