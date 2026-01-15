2025年中信銀全年信用卡簽帳金額8,609億元 創下歷史新高

中信銀去年12月單月信用卡簽帳金額再登逾800億元，達839億元新台幣，創歷年單月新高，2025年全年信用卡簽帳金額8,609億元，亦創下歷史新高紀錄。展望2026年，中信銀表示，將持續以客戶需求為核心，打造有價值的支付體驗，並透過「布局關鍵場景、拓展多元產品、深化創新支付」三大策略，將支付與生活緊密結合，實踐「客戶的需求在哪裡，我們的服務就在哪裡」承諾。

中信銀積極拓展場景金融，去年在零售、社群及交通生態圈的表現尤為亮眼，發卡量穩健成長，維持市場領先。

1. 零售金融生態圈：2025年8月推出統一集團uniopen聯名卡，整合統一企業集團30大品牌，為全台首張跨產業聯名卡，提供集團內及國外消費最高回饋11%及統一集團品牌專屬優惠，優化數位金融優惠及體驗，打造全台最大零售金融生態圈，市場反應熱烈，2026年新發卡數將達到上市首年100萬卡。

2. 社群點數生態圈：中國信託LINE Pay卡持續經營LINE POINTS點數生態圈，提供包括Hotels.com（16%）、台灣虎航（10%）、屈臣氏（7%）、資生堂集團品牌（6%）、蝦皮購物（5%）等眾多知名品牌最高16%回饋。並強化指定通路及國外消費加碼回饋，目標族群涵蓋年輕客群及高消費客戶，客戶卡數穩定成長，為台灣累積發卡量最多的聯名卡。

3. 交通旅遊生態圈：中油聯名卡致力提升客戶數位體驗，卡友綁定「中油Pay」享儲值加油回饋最高6.8%，並整合行動支付、點數累兌、e Tag繳費及停車場查詢等功能，符合交通出行完整需求。和泰聯名卡首創可全額刷卡購車，並提供和泰集團內生態圈yoxi、iRent、HOTAI購商城及去趣旅遊商城最高10%和泰Points回饋，此外，針對旅遊航空的需求，華航聯名卡提供購買機票最優86折起、優先登機及專屬報到櫃檯禮遇，ANA聯名卡則是提供指定消費最高新臺幣10元＝1哩、搭機累積哩程最高加碼50%回饋及全球專屬報到櫃檯禮遇，讓卡友享受最優質、便捷的服務。

4. 百貨購物生態圈：中國信託與全臺灣各城市區域百貨購物中心（漢神、TAIPEI 101、秀泰、環球、大葉高島屋、南紡、勤美天地）合作聯名卡，串聯33個全臺百貨據點建構百貨購物生態圈，近年來推出新SOGO聯名卡及Lalaport聯名卡，滿足多元客群需求，推升整體發卡成效，提供客戶購物優惠、免費停車、專屬權益、周年慶最佳回饋等支付體體驗。