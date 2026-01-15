迎接百歲人生 南山人壽落實永續健康策略獲70項大獎肯定

保險是守護與承諾的永續事業，南山人壽以本業出發，落實永續健康策略的各項行動，為國人打造更健康、更具韌性的永續未來，致力在百歲人生的時代，發揮金融保險影響力。2025 年南山人壽交出亮眼成績單，國內外各項大獎之年度統計獲獎數量高達70項，連續刷新歷史紀錄，更二度獲頒亞洲保險業獎（Asia Insurance Industry Awards,下稱AIIA）的「年度最佳健康保險公司」（Health Insurance Company of the Year），展現南山人壽作為「永續健康領航者」的決心與實力。

南山人壽以南山人壽慈善基金會為平台，長年關注弱勢醫療及原鄉健康議題，於2023年啟動「原鄉關懷列車」計畫，攜手在地醫療團隊將關懷延伸至偏遠原鄉，支持原鄉部落及弱勢族群消弭健康不平等。自計畫啟動至今，已走過15個原鄉、30個部落，累計服務逾6萬人次部落民眾，持續改善原鄉就醫可近性及提升健康識能。

2025年，南山人壽在深耕台灣的同時，更將「台灣經驗」帶到國際，由董事長尹崇堯親自率領團隊，赴巴西貝倫參與聯合國氣候變化綱要公約（United Nations Framework Convention on Climate Change）下的第30屆締約方會議（Conference of the Parties30，簡稱為COP30），在「世界氣候高峰會及投資界COP（World Climate Summit & The Investment COP）」上發表演說，分享壽險業如何提出調適方案，降低氣候變遷加重原鄉健康不平等的情況。

積極落實企業ESG，獲得TCSA台灣企業永續獎、GCSA共六項大獎以及AREA亞洲企業社會責任獎的肯定，而「原鄉關懷列車」計畫的紀錄影片，也在金鵰微電影獎取得銀獎的好成績。

在超高齡社會來臨之際，南山人壽持續發展健康守護圈提供客戶創新的健康保障商品服務，更進一步爬梳醫學研究、國際標竿經驗，提出健康對策與建言，落實於各面向：

(一)保險保障商品創新：針對高齡需求設計創新商品，以獲得玉山獎「最佳產品類」肯定的「南山人壽長青安溢醫療定期健康保險（SHI）」為例，專為銀髮族設計，投保年齡最高至 80 歲，並涵蓋特定人工關節補助與安寧療護一次性保險金，結合雙重外溢機制，鼓勵長輩自主管理健康。

(二)健康服務解決方案：展開大規模的國人生活習慣線上調查，並分析其結果，期以保險業首度發表的《2024國人生活習慣趨勢大調查》，喚醒國人對於健康風險的意識，推出適切的保險商品及健康加值服務，幫助國人抵禦疾病風險。

(三)搭建倡議平台：舉辦大型論壇，邀請全球長壽權威--倫敦商學院經濟學教授安德魯．史考特（Andrew J. Scott）來台發表專講，並與南山人壽及各界專家對談，倡議迎向百歲人生、長壽社會的準備；南山人壽也同步攜手工研院健康樂活智慧醫療照護聯盟發布《2025永續健康白皮書》，揭露失智症已躍升國人擔憂疾病的第二名。

(四)跨界公益行動：與天主教失智老人基金會及非營利組織－One-Forty合作，藉由跨界的合作，擴大影響力，一同推展簡單易作的「預防三件事：簡單學、簡單吃、簡單動」，陪伴國人迎戰失智疾病所帶來的衝擊。

南山人壽透過提供專業的知識和資源，促進國人福祉，與時俱進滿足各族群的不同需求，獲得國內外多項大獎肯定，抱回IIC Asia Award 年度最佳健康保險創新獎（HEALTH INSURANCE INNOVATOR OF THE YEAR）以及台灣保險卓越獎、國家品牌玉山獎等多項國內重量級獎項，更二度獲得AIIA亞洲保險業獎亞洲年度最佳健康保險公司。

數位轉型亦屢創新猷，獲頒 ATLAA 亞洲信譽壽險顧問獎「年度最佳數位轉型公司」，同時榮獲 Celent Model Awards的「Model Insurer Award - Innovation Execution模範保險公司創新發展獎」以及「Model Risk Manager -AI and Gen AI模範風險管理獎」雙獎殊榮。

面對AI加速數位轉型的新常態，南山人壽以「dotShan 企業架構框架」帶動組織變革，透過成立數位發展策略委員會（DDSC）、Beyond Lab以及數轉聯隊（DX Union），形成從策略到執行的完整治理體系，展現「以數位治理體系驅動有序轉型」的實踐成果，落實將新興科技嵌入業務流程之目標，讓 AI 真正成為數位轉型的「神隊友」，將持續在人才、技術與流程三方面深耕佈局，以確保在數位轉型的道路上維持領先優勢並擴展潛力。