高資產客群專業治理 把家規變法規

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中信銀行私人銀行處處長楊子宏昨（16）日表示，台灣超高資產客群成長速度明顯高於整體市場，顯示資產集中化與治理複雜度同步提升，成不可忽視的趨勢。

他認為，未來專業介入有其必要性，其目的是將「家規」變為「法規」， 協助客戶把家族規範轉化為具法律效力的安排，是專業服務的核心價值。要讓傳承意志獲法律體系承認並執行，必須依賴專家協助。

所謂的超高資產客戶，指的是淨資產10億元以上富豪，依照中信的預估，人數將由2025年的8,000人增加至2029年的1.1萬人，成長37.5%，其速度明顯高於整體市場的26%。

波士頓顧問公司董事總經理暨合夥人翁詩涵指出，調查顯示74%的高資產客戶已持有境外資產，另14%之尚無境外資產客戶正計畫展開海外配置，10億級超高資產客群持有境外資產比例高達86%，反映跨境布局已成家族資本配置的核心要素。

區域配置方面，翁詩涵說，台灣高資產家族在成熟市場的布局策略趨於理性且具一致性，亞太地區以新加坡、日本為核心，美國資產展現增持動能；港澳市場減持趨勢轉為觀望，大陸則普遍保守，顯示全球布局已考量風險控管與資產韌性。

翁詩涵認為，更關鍵的是，跨境需求已由單一投資行為，升級為橫跨個人、家族與企業，從個人層面的海外投資與資產多元化，提升至家族及企業層面，跨境財富管理已成為治理議題。

台灣超高資產家族在財管關注重點。55至74歲的創富一代，多已完成財富累積，其核心關注集中於資產保值、風險控管與結構穩定，投資偏好以低波動、高流動性工具為主；35至54歲為主的新富二、三世代則偏好成長型與國際化資產配置。

