億元級富豪財管 三趨勢

中信銀昨（14）日舉行《2026台灣超高資產客群財富洞察報告》發布會，台灣個人總財富將由2025年的新台幣217兆元，增至2029年近280兆元，其中億元以上的高資產財富規模，將由40兆成長至59兆元。

更值得注意的是，今年10億元以上的超高資產財富，將由20兆成長至30兆元，三年後（2029年）超高資產大富豪人數將逾萬人，達1.1萬人。

根據中信銀攜手波士頓顧問公司（ BCG）發表的洞察報告，台灣個人財富持續攀升，億元以上高資產客群的個人財富規模預計將以更快速度成長，2029年可望達59兆元。高資產客群人數預計將從2025年的12.3萬人，以年均6%的速度成長至2029年的15.5萬人。由於財富規模的加乘效應，10億級超高資產客群的人數亦將快速成長，預計從2025年的0.8萬人，以年均7%成長至2029年的1.1萬人，增速遠高於整體高資產客群。

該報告揭示並三大趨勢：一是高資產客戶為尋求機會而加大跨境布局；二是家族財富傳承中「新富二代」的影響力與聲音日益增強；三是釐清高資產客戶對「家族辦公室」服務的真實認知與需求。報告預測，台灣個人總財富將由2025年的217兆元，增至2029近280兆元，其中高資產客群的財富增長速度將超越市場平均。

該報告推估台灣整體高資產客群個人財富總額，於2025至2029年將以年均約10%成長，該成長速度和星、港相當，且高於同期間台灣整體個人財富成長的6%；2025年台灣整體個人財富總額為新台幣217兆元，其中高資產客群的個人財富總額為40兆元，高資產客群占整體個人財富總額比為18%。預期台灣2029年個人財富總額達到279兆元，其中，台灣高資產客群的個人財富總額在2029年將達59兆元，占整體個人財富比約21%。

中信銀昨日以「智富洞察，世代永續」為主題，觀察淨資產規模達1億元的高資產客群、10億元以上的超高資產客群最新樣貌。中信銀指出，跨境資產配置已成常態，家族治理成為新顯學，家族辦公室服務逐步由概念走向治理中樞，標誌台灣超高資產家族進入以地緣風險配置策略為核心的治理升級新階段。

楊銘祥表示，在全球地緣政治重組、利率循環反覆與資本市場波動交錯的背景下，財富累積的邏輯正被重新定義，台灣高資產家族已從創造財富走向財富傳承的階段，必須以治理思維回應跨境與世代挑戰。

楊銘祥表示，中信自2018年即持續推動家族辦公室概念，不僅協助家族設立專責架構，更導入家族憲章、傳承規劃與決策機制，讓企業與家族治理制度化、可持續。實務上，則由境內外私人理財團隊整合企業金融資源，並結合稅務、法律與會計等外部專業，建立可執行的跨領域支援體系。