熱錢回流 台幣貶轉升

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

不畏國安基金退場，台股昨（14）日再創新高，外資連續第二個交易日站在買方，新台幣終止連五貶，在熱錢回流推動下由貶轉升，終場收在31.63元，升值2.6分，台北外匯市場總成交量放大至22.52億美元，外資熱錢「雙向」操作。

新台幣昨早盤走貶，一度跌破31.7元，但午後外資匯入擴大，拋匯力道加重，帶動匯價翻升，盤中一度升破31.6元關卡，全日匯價在31.706至31.587元區間震盪，單日高低價差達1.19角。

台積電今日將召開法說會，法人普遍將焦點放在首季營運展望及是否調整產品報價。匯銀人士指出，台積電作為外資布局台股關鍵指標，其展望與定價策略將直接影響外資動向，牽動台北股匯市表現。

在國際貨幣方面，日圓仍處相對弱勢。匯銀分析，短期內日圓偏弱格局尚未改變，但未來12個月有機會逐步回升至150附近。

外資 台積電 新台幣

相關新聞

獨／想走走不了？四行庫想撤守緬甸、暫喊卡 關鍵原因曝光

台資行庫原擬集體撤守緬甸市場，如今喊卡。據了解，原六大行庫評估撤出仰光辦事處，在政府介入協調後，已有四家選擇續留或暫緩裁...

熱錢回流 台幣貶轉升

不畏國安基金退場，台股昨（14）日再創新高，外資連續第二個交易日站在買方，新台幣終止連五貶，在熱錢回流推動下由貶轉升，終...

玉山銀強打保費、保單融資

玉山銀行「保費、保單融資」服務，除落實政府推動「亞洲資產管理中心」政策，提供高資產客戶一站式融資與傳承解決方案，顧客可直...

虛擬資產託管試辦 五國銀申請

在《虛擬資產服務法》草案送院後，穩定幣監管議題最受市場矚目，美國《GENIUS Act》（天才法案）正式建立起聯邦層級的...

億元級富豪財管 三趨勢

中信銀昨（14）日舉行《2026台灣超高資產客群財富洞察報告》發布會，台灣個人總財富將由2025年的新台幣217兆元，增...

高資產客群專業治理 把家規變法規

中信銀行私人銀行處處長楊子宏昨（16）日表示，台灣超高資產客群成長速度明顯高於整體市場，顯示資產集中化與治理複雜度同步提...

