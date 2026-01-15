熱錢回流 台幣貶轉升

不畏國安基金退場，台股昨（14）日再創新高，外資連續第二個交易日站在買方，新台幣終止連五貶，在熱錢回流推動下由貶轉升，終場收在31.63元，升值2.6分，台北外匯市場總成交量放大至22.52億美元，外資熱錢「雙向」操作。

新台幣昨早盤走貶，一度跌破31.7元，但午後外資匯入擴大，拋匯力道加重，帶動匯價翻升，盤中一度升破31.6元關卡，全日匯價在31.706至31.587元區間震盪，單日高低價差達1.19角。

台積電今日將召開法說會，法人普遍將焦點放在首季營運展望及是否調整產品報價。匯銀人士指出，台積電作為外資布局台股關鍵指標，其展望與定價策略將直接影響外資動向，牽動台北股匯市表現。

在國際貨幣方面，日圓仍處相對弱勢。匯銀分析，短期內日圓偏弱格局尚未改變，但未來12個月有機會逐步回升至150附近。