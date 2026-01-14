伯鑫子公司加璽企業以1.35億元收購全通企業之全部營業

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

手工具大廠伯鑫工具（6904）董事會14日決議通過，對重要子公司加璽企業辦理現金增資2億元，並由加璽公司以1.35億元為價格上限，以現金方式收購全通企業的主要營業，藉此強化汽修手工具領域，並取得全通企業多年所累積的通路資源，進一步擴展公司其他手工具產品線，帶動營運綜效。

伯鑫隨後於傍晚在中華民國證券櫃檯買賣中心召開重大訊息說明記者會，表示其收購對價將分三期逐年支付，並視標的公司之營業成果進行結算，若最終支付總金額超過1.35億元，應由雙方各自通過董事會及／或股東會以使其生效後支付。

全通企業為2001年成立的手工具製造、銷售及貿易業公司，主要營業項目為製造與銷售專業汽修手工具及其他周邊產品。

伯鑫表示，鑑於當前汽修工具市場需求呈現持續且穩定的趨勢，公司藉此收購案，除強化汽修手工具領域外，並可取得全通企業多年所累積的通路資源，進一步擴展公司其他手工具產品線，帶動營運綜效。

伯鑫強調，此舉對公司整體手工具產品的策略布局具有重大助益；未來將持續加強整體營運管理，增強面對外部競爭環境能力，以提升股東權益。

股東會 董事

