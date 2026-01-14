獨／想走走不了？四行庫想撤守緬甸、暫喊卡 關鍵原因曝光

台資行庫原擬集體撤守緬甸市場，如今喊卡。據了解，原六大行庫評估撤出仰光辦事處，在政府介入協調後，已有四家選擇續留或暫緩裁撤，僅兩家依原計畫向緬甸央行遞件，等於六成行庫暫時不離開緬甸。

目前在緬甸設有仰光辦事處的六大行庫，包括臺銀、彰銀（2801）、華南銀、合作金庫、第一銀行與台企銀（2834）。原採「集體轉身」態勢，如今撤守潮已明顯降溫。

據悉，六大行庫同步評估撤點，引發政府高度關注。政府憂心，緬甸預計於2026年初舉行大選，此時若台資銀行「集體撤離」，恐影響台緬間的外交溝通，也可能對外資與市場信心釋出錯誤訊號，希望行庫暫緩行動。

在政策勸說下，行庫策略出現調整。臺銀與彰銀已決定維持仰光辦事處運作；華南銀則暫緩原先評估中的裁撤計畫；原已取得金管會核准裁撤的合庫，也改為等待緬甸大選後，再視政經情勢重新評估是否向緬方遞件。

換言之，臺銀、彰銀、華南銀與合庫等四家行庫，全面「先留再說」。目前僅剩第一銀行與台企銀，仍依原時程向緬甸央行遞交裁撤申請。

依規定，台資銀行若要裁撤海外據點，須先取得金管會同意，再報請當地主管機關核准，程序繁複且耗時。

第一銀行在2025年6月率先獲金管會核准裁撤仰光辦事處，開出撤守第一槍，隨後台企銀8月、合庫9月、彰銀與臺銀10月也陸續在董事會通過撤點決議，華南銀則一度評估跟進。

行庫圈坦言，當初進駐仰光設辦事處，主要是為掌握新南向商機，但近年緬甸政局動盪、外資信心下滑，辦事處既無效益也不具前途，才會出現撤守評估。多數行庫在仰光設點已逾數年，卻始終難以轉化為實質效益。

不過，即便有意撤出，實務上也未必走得了。行庫人士直言，裁撤海外據點往往「卡」在當地主管機關，並非想走就走，如兆豐銀去年想裁撤柬埔寨三家支行與大陸兩家支行，如今也面臨不小阻力。

市場指出，海外撤點已不只是經營判斷，更牽動外交、監理與市場信心，未來台資銀行在新南向市場的「進與退」，恐怕都得更審慎權衡。