虛擬資產託管試辦 五國銀申請

在《虛擬資產服務法》草案送院後，穩定幣監管議題最受市場矚目，美國《GENIUS Act》（天才法案）正式建立起聯邦層級的監理架構，奠定了國際的監理基礎，主要有儲備金制度、監督機構和揭露制度；台灣已有五家銀行申請虛擬資產託管試辦業務，專家和業者普遍認為，結合金融機構與交易所生態，台灣有望Web 3.0走出自己的路。

國際對於穩定幣的監理重點如美國規定的穩定幣儲備金1：1擔保、發行與贖回機制等，業者認為，持有儲備金不僅能保障消費者權益，也有助於採用率提升。台灣方面，待專法經立法院三讀通過後，將推穩定幣子法，虛擬通貨公會理事長鄭光泰指出，銀行的部分客戶有跨境匯兌剛需，若由金融機構發行穩定幣，仍需要有將穩定幣跨境交易媒介，樂見金融機構發行穩定幣，因能帶動整體生態發展，而交易平台就屬於一個生態系。

鄭光泰解釋，台灣有許多中小企業從事出口貿易，企業拿到美元後，可轉換成台幣穩定幣減少匯差，但金融機構發行穩定幣仍需要生態圈支持，由交易平台將發行的穩定幣進一步與境外交易，有流通交易才能創造生態圈。

臺灣金融科技協會名譽理事長暨亞洲金融科技聯盟主席蔡玉玲則表示，銀行申請虛擬資產託管，已讓台灣市場「彎道超車」。