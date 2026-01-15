虛擬資產託管試辦 五國銀申請

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

在《虛擬資產服務法》草案送院後，穩定幣監管議題最受市場矚目，美國《GENIUS Act》（天才法案）正式建立起聯邦層級的監理架構，奠定了國際的監理基礎，主要有儲備金制度、監督機構和揭露制度；台灣已有五家銀行申請虛擬資產託管試辦業務，專家和業者普遍認為，結合金融機構與交易所生態，台灣有望Web 3.0走出自己的路。

國際對於穩定幣的監理重點如美國規定的穩定幣儲備金1：1擔保、發行與贖回機制等，業者認為，持有儲備金不僅能保障消費者權益，也有助於採用率提升。台灣方面，待專法經立法院三讀通過後，將推穩定幣子法，虛擬通貨公會理事長鄭光泰指出，銀行的部分客戶有跨境匯兌剛需，若由金融機構發行穩定幣，仍需要有將穩定幣跨境交易媒介，樂見金融機構發行穩定幣，因能帶動整體生態發展，而交易平台就屬於一個生態系。

鄭光泰解釋，台灣有許多中小企業從事出口貿易，企業拿到美元後，可轉換成台幣穩定幣減少匯差，但金融機構發行穩定幣仍需要生態圈支持，由交易平台將發行的穩定幣進一步與境外交易，有流通交易才能創造生態圈。

臺灣金融科技協會名譽理事長暨亞洲金融科技聯盟主席蔡玉玲則表示，銀行申請虛擬資產託管，已讓台灣市場「彎道超車」。

穩定幣 金融機構 資產

延伸閱讀

統一集團董事長羅智先：統一營運 三個強化

國銀衝刺新南向…全球供應鏈重組 這四國成熱區

國銀六大核心放款年底急轉彎！全年恐首度不達標 關鍵原因曝

高利差紅利期轉入利差正常化 國銀估2026年 SWAP 收益略為下滑

相關新聞

獨／想走走不了？四行庫想撤守緬甸、暫喊卡 關鍵原因曝光

台資行庫原擬集體撤守緬甸市場，如今喊卡。據了解，原六大行庫評估撤出仰光辦事處，在政府介入協調後，已有四家選擇續留或暫緩裁...

熱錢回流 台幣貶轉升

不畏國安基金退場，台股昨（14）日再創新高，外資連續第二個交易日站在買方，新台幣終止連五貶，在熱錢回流推動下由貶轉升，終...

玉山銀強打保費、保單融資

玉山銀行「保費、保單融資」服務，除落實政府推動「亞洲資產管理中心」政策，提供高資產客戶一站式融資與傳承解決方案，顧客可直...

虛擬資產託管試辦 五國銀申請

在《虛擬資產服務法》草案送院後，穩定幣監管議題最受市場矚目，美國《GENIUS Act》（天才法案）正式建立起聯邦層級的...

億元級富豪財管 三趨勢

中信銀昨（14）日舉行《2026台灣超高資產客群財富洞察報告》發布會，台灣個人總財富將由2025年的新台幣217兆元，增...

高資產客群專業治理 把家規變法規

中信銀行私人銀行處處長楊子宏昨（16）日表示，台灣超高資產客群成長速度明顯高於整體市場，顯示資產集中化與治理複雜度同步提...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。