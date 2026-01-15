玉山銀強打保費、保單融資

玉山銀行「保費、保單融資」服務，除落實政府推動「亞洲資產管理中心」政策，提供高資產客戶一站式融資與傳承解決方案，顧客可直接透過銀行專業團隊完成一站式申請。並且透過成功導入國際級私人銀行作業模式，提升台灣金融服務至與香港、新加坡等國際金融中心同等規格，展現台灣及玉山對高資產客群經營的前瞻布局與堅實實力。

玉山銀行此次推出的「保費融資」，核心在於打破傳統資金運用的侷限，顧客僅需自備部分保費，其餘金額由銀行提供授信額度，一次性繳付後即可享有高額保障，不僅讓顧客保留資金彈性，更提升資金運用效益。在「保單融資」部分，顧客可透過已繳清且有效之保單作為擔保向銀行申請授信，此機制能有效活化既有資產，讓原本鎖定於保單的價值轉化為可運用資金，用於再投資或各類財務規劃。

除了保險融資服務，玉山也推出高資產顧客「不受人壽保單死亡給付與保單價值準備金最低比率限制」之新型態壽險商品，打造多元傳承方案，滿足高資產客戶對於資產傳承、退休保障及風險規避的多元需求，提供具客製化與跨境視野的保障組合。

玉山表示，保險融資業務在國際金融重鎮已發展成熟，此次業務試辦獲准，不僅代表台灣金融法規與國際接軌，更展現玉山穩健的財務體質與深耕高端理財市場的決心。透過靈活的資金調度方案搭配多元保險商品，顧客不但能提升資金彈性，更能強化資產傳承的穩定性，建構更完善的財務管理體系。

展望未來，玉山銀行將持續透過創新、專業且具差異化的服務，擴大資產管理規模，致力於成為亞洲具特色的標竿銀行，為高端客群創造價值、為台灣金融產業注入強勁的新動能，朝向亞洲資產管理中心的願景邁進。