建商難再養地…土銀未動工購地貸款大減553億 強化建築業授信風險管控

央行嚴打建商養地，不動產專業銀行土銀在實施強化建築業授信風險管控配套措施下，2025年12月底建商購地貸款逾18個月未動工金額621億元，已較2023年底大幅減少553億元，占全體購地貸款比率亦由37％下降至25％。且每次展延動工期限時將至少收回一成以上本金，及借款利率至少再加0.25%以上。

土銀指出，持續積極管控購地貸款逾18個月未動工案件，自2023年起購地貸款逾18個月未動工金額已逐年下降，另為強化建築業授信風險管控及敦促借款戶落實開發時程，自2024年11月20日起辦理展延動工期限案件，每次展延動工期限時，應按借款額度計算至少收回一成以上本金，及借款利率應按原利率至少再加年利率0.25%以上累計計息。

土銀在實施強化建築業授信風險管控配套措施下，去年12月底購地貸款逾18個月未動工金額621億元，已較2023年底大幅減少553億元。由於土銀身為不動產專業銀行，土地建築貸款餘額逾4,000億元，較一般商業銀行高，若以比例看其實未動工貸款規模與其他行庫相當。

央行防範建商養地，自2020年第一波選擇性性用管制就祭出購買住宅區及商業區土地貸款限制，並陸續調降成數至目前的五成，其中一成於動工興建後始得撥貸，另明訂借款人切結最長18個月內須動工興建。雖有「不可歸責借款人」例外條款，但如缺工缺料等現已成普遍情形，因此若無更有強力理由將難以被銀行接受為例外，建商養地須口袋夠深。