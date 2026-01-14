青壯年族群 理財最積極

臺灣證券交易所致力於推動普惠金融，推廣並優化定期定額、盤中零股等制度。觀察2025年參與定期定額投資的族群，主要集中於21~50歲之青壯年族群，總計占定期定額人數逾五成，反映年輕世代已經具備投資理財觀念，並能及早準備長期投資規劃。

觀察投資金額分布，41~50歲年齡層的投資金額最高，占總投資金額26.53%，其次是31~40歲族群，占總投資金額23.19%，而51~60歲中年族群投資金額占比第三（20.8%），另20歲以下投資人之投資金額雖僅占4.67%，惟投資人數占比達9.53%。

觀察2025年盤中零股交易自然人之年齡分布，20歲以下及21~30歲之自然人交易戶數占比合計約為25.89%，顯著高於其整股合計交易占比16.35%，且交易戶數占比最高之年齡層（31~40歲）亦較大盤主力交易族群（41~50歲）年輕，充分體現制度對年輕及小資族群的吸引力，也顯示盤中零股交易制度實確實有益於年輕及小資族群參與股市。

投資人參與定期定額投資，可投資標的為股票及ETF，標的由證券商依照各家經營策略不同而訂定不同選定標準，惟不得包含槓桿及反向型ETF。