青壯年族群 理財最積極

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所致力於推動普惠金融，推廣並優化定期定額、盤中零股等制度。觀察2025年參與定期定額投資的族群，主要集中於21~50歲之青壯年族群，總計占定期定額人數逾五成，反映年輕世代已經具備投資理財觀念，並能及早準備長期投資規劃。

觀察投資金額分布，41~50歲年齡層的投資金額最高，占總投資金額26.53%，其次是31~40歲族群，占總投資金額23.19%，而51~60歲中年族群投資金額占比第三（20.8%），另20歲以下投資人之投資金額雖僅占4.67%，惟投資人數占比達9.53%。

觀察2025年盤中零股交易自然人之年齡分布，20歲以下及21~30歲之自然人交易戶數占比合計約為25.89%，顯著高於其整股合計交易占比16.35%，且交易戶數占比最高之年齡層（31~40歲）亦較大盤主力交易族群（41~50歲）年輕，充分體現制度對年輕及小資族群的吸引力，也顯示盤中零股交易制度實確實有益於年輕及小資族群參與股市。

投資人參與定期定額投資，可投資標的為股票及ETF，標的由證券商依照各家經營策略不同而訂定不同選定標準，惟不得包含槓桿及反向型ETF。

投資理財 定期定額

延伸閱讀

台中汙水接管戶數突破32萬戶 六都處理率成長幅度第一

天生存錢高手TOP 5 星座！金牛錢花刀口上、「第一名」精準記帳

證交所十年推動普惠金融成效佳 定期定額累計金額衝6000億元

壽險業重返榮景！2025新契約保費估突破1兆元 六大壽險年增17%

相關新聞

獨／想走走不了？四行庫想撤守緬甸、暫喊卡 關鍵原因曝光

台資行庫原擬集體撤守緬甸市場，如今喊卡。據了解，原六大行庫評估撤出仰光辦事處，在政府介入協調後，已有四家選擇續留或暫緩裁...

熱錢回流 台幣貶轉升

不畏國安基金退場，台股昨（14）日再創新高，外資連續第二個交易日站在買方，新台幣終止連五貶，在熱錢回流推動下由貶轉升，終...

玉山銀強打保費、保單融資

玉山銀行「保費、保單融資」服務，除落實政府推動「亞洲資產管理中心」政策，提供高資產客戶一站式融資與傳承解決方案，顧客可直...

虛擬資產託管試辦 五國銀申請

在《虛擬資產服務法》草案送院後，穩定幣監管議題最受市場矚目，美國《GENIUS Act》（天才法案）正式建立起聯邦層級的...

億元級富豪財管 三趨勢

中信銀昨（14）日舉行《2026台灣超高資產客群財富洞察報告》發布會，台灣個人總財富將由2025年的新台幣217兆元，增...

高資產客群專業治理 把家規變法規

中信銀行私人銀行處處長楊子宏昨（16）日表示，台灣超高資產客群成長速度明顯高於整體市場，顯示資產集中化與治理複雜度同步提...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。