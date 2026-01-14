快訊

澳網／一分賽台將葛藍喬安娜再爆冷 打敗「壞小子」基里洛斯晉8強

獎落誰家？萊爾富福袋開獎「台積電股票」 首位幸運兒抱走171.5萬元

逾2萬生受惠！嘉義縣宣布營養午餐免費 9月起全面實施

台股拉高外資匯入 新台幣終結連5貶收31.63元

中央社／ 台北14日電
新台幣終於擺脫連日頹勢，收盤收在31.63元，升2.6分，終止連5貶。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
新台幣終於擺脫連日頹勢，收盤收在31.63元，升2.6分，終止連5貶。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

台股激情延續，今天再創收盤新高，熱錢回流之下，新台幣終於擺脫連日頹勢，收盤收在31.63元，升2.6分，終止連5貶，台北及元太外匯市場總成交金額放大至22.52億美元。

投資人關注伊朗局勢發展之際，美股跌多漲少，台股依舊氣勢如虹，今天盤中觸及30994.81點歷史新高，雖然挑戰31000點新關卡未果，終場加權指數上漲234.56點，收30941.78點，仍創收盤新高。

台股多頭續航，也吸引熱錢回流。三大法人今天買超台股139.68億元，其中外資買超132.82億元，呈現連2買。

新台幣兌美元今天以31.68元開盤後，迅速貶破31.7元，最低觸及31.706元，再創波段新低，但隨後因台股攻高、外資回頭等因素助攻，匯價由貶翻升，盤中最高31.587元，高低差逾1角。

外匯交易員指出，新台幣今天先貶後升，上午反映美元走強加上外資偏匯出，匯價走弱，但台股再創新高，外資午後反手匯入，某家美系外商更是大舉匯入，激勵新台幣一度升破31.6元，央行隨後進場將匯價壓回，終場收在31.63元。

儘管外資連2日買超台股，外匯交易員認為，台股從去年下半年的2萬2000點一路漲現在的3萬多點，這期間外資多賣超台股，在匯市也呈現匯出；這2天外資雖然小幅買超，但難以斷定真的回頭，風向是否轉變「還很難說」。

外匯交易員指出，資金面仍是主宰新台幣的關鍵，短線先觀察外資是否延續匯入力道，而台積電法說會15日登場，市場反應如何，也值得關注。

新台幣

延伸閱讀

台股三天狂漲652點！收30,941點再創新高 台積電收平盤

謝金河：台股競爭集中化趨勢彰顯 2026年市場的幾個趨勢

台積電由跌轉漲領大盤往31000移動 法人建議後續這麼做

費半、日股走揚 台股早盤漲逾百點

相關新聞

中信銀發布超高資產客群財富洞察報告 2029年10億級大戶增至1萬1千人

中信銀行與波士頓顧問公司（BCG）今日共同發表「2026台灣超高資產客群財富洞察報告」，並推估台灣整體高資產客群在202...

凱基銀推線上換匯單筆不超過50萬美元 換匯優存年息最高8.8%

新的一年到來，許多民眾正在安排出國、準備小孩海外教育學費，及重新檢視或規劃外幣投資的好時機，大額換匯需求大幅提升。為滿足...

13家金控去年獲利5,567億元 法人看好這五家配息水準

13家金控自結2025年稅後純益5,567億元，改寫史上第三高紀錄。法人指出，2026年營運動能看好中信金（2891）、...

為何利率飆升 民眾房貸愈借愈長？ 專家曝朋友這樣做：3%也敢借

近一年房貸利率一路狂升， 目前已多在2.6%以上。在過去，當利率升高，為免賺錢都拿去繳利息，購屋人多會縮短房貸期數，房貸...

春節返鄉、出國怎麼投保？國泰產險提醒兩大關鍵保障

準備迎接農曆春節，無論是開車返鄉與家人團聚，或是安排一趟久違的海外旅行，「安全」都是最重要的課題。2026年新春假期即將...

川普擬設定信用卡利率上限10% 恐怕從金融變成社會問題

美國總統川普擬將信用卡利率上限訂在10%，因此Visa大跌 4.5%，萬事達卡（Mastercard） 挫跌3.8%，雙...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。