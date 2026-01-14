台股拉高外資匯入 新台幣終結連5貶收31.63元

台股激情延續，今天再創收盤新高，熱錢回流之下，新台幣終於擺脫連日頹勢，收盤收在31.63元，升2.6分，終止連5貶，台北及元太外匯市場總成交金額放大至22.52億美元。

投資人關注伊朗局勢發展之際，美股跌多漲少，台股依舊氣勢如虹，今天盤中觸及30994.81點歷史新高，雖然挑戰31000點新關卡未果，終場加權指數上漲234.56點，收30941.78點，仍創收盤新高。

台股多頭續航，也吸引熱錢回流。三大法人今天買超台股139.68億元，其中外資買超132.82億元，呈現連2買。

新台幣兌美元今天以31.68元開盤後，迅速貶破31.7元，最低觸及31.706元，再創波段新低，但隨後因台股攻高、外資回頭等因素助攻，匯價由貶翻升，盤中最高31.587元，高低差逾1角。

外匯交易員指出，新台幣今天先貶後升，上午反映美元走強加上外資偏匯出，匯價走弱，但台股再創新高，外資午後反手匯入，某家美系外商更是大舉匯入，激勵新台幣一度升破31.6元，央行隨後進場將匯價壓回，終場收在31.63元。

儘管外資連2日買超台股，外匯交易員認為，台股從去年下半年的2萬2000點一路漲現在的3萬多點，這期間外資多賣超台股，在匯市也呈現匯出；這2天外資雖然小幅買超，但難以斷定真的回頭，風向是否轉變「還很難說」。

外匯交易員指出，資金面仍是主宰新台幣的關鍵，短線先觀察外資是否延續匯入力道，而台積電法說會15日登場，市場反應如何，也值得關注。