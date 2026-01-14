基富通攜手元大證金 推基金借貸服務

基富通今年營運邁入第十年，除了維持申購0手費優惠外，還推出「好享貸－基金借貸」、「定期定額扣款專區」兩大普惠金融服務，幫助民眾長期紀律理財。

基富通董事長林丙輝表示，基富通的目標是讓理財變得更簡單、更貼心，每個人都能透過理財讓生活變得更美好，與元大證金合作推出「好享貸－基金借貸」，另外，也規劃「定期定額扣款專區」、安養信託等服務。

「好享貸」是提供投資人以「基金」為擔保品的資金融通服務，當有醫療支出、房屋修繕等短期資金需求時，不必贖回基金，即可快速取得資金，投資規劃不會中斷，提升資金運用彈性。基金規模也得以穩定，基金經理人可保持既有持股配置，兼顧短期資金需求和長期投資的雙重好處。

「好享貸」有四大特色：一是「靈活選」，擔保品為投信發行、投資於國內、以新台幣計價的基金，目前共209檔；二是「安心借」，與元大證金合作，資金來源安全無虞；三是「方便貸」，最低1,000元就能借，除利息低於3%外，無其他額外費用，線上審核後最快隔天撥款；四是「彈性還」，借款期間最長18個月，以日計息，可隨時還款、部分還款，還款時一併繳息。

另外，基富通特別規劃「定期定額扣款專區」，專區中超過2,500檔的股票型和平衡型基金供投資人選擇，也能夠設定「低檔自動加碼」。投資人不必猜測市場高低點，只要掌握趨勢、堅持長期投入，小額資金持續累積同樣有機會創造豐厚的回報。