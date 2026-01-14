高齡不是門檻 85歲信用卡、80歲房貸放行 這家銀行有夠接地氣

星展銀行（台灣）具體打破傳統金融服務的年齡枷鎖，今宣布將信用卡申請上限調升至 85 歲，並上調房貸年限至 80 歲，確保熟齡族群在金融使用上享有平權。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰指出，在台灣，星展以「全客群、全人生」財務規劃回應高齡化財務準備的挑戰，依人生不同階段提供相對應的客製化金融支持。針對年輕族群，星展鼓勵透過數位工具進行小額累積與靈活投資，及早建立長期理財習慣；隨著家庭與職涯責任加重，中壯世代則需開始妥善規劃資產配置，穩定累積退休基礎；邁入熟齡階段，服務重心則放在穩定現金流、退休收入與防詐教育，協助客戶在延伸的人生旅程中，維持生活品質與安全感；針對高資產客群，星展亦提供資產結構優化與家族傳承服務，確保財富能平穩移轉至下一代。

此次星展銀行（台灣）宣布信用卡申請上限調升至 85 歲，並上調房貸年限至 80 歲，主要適用於星展銀行（台灣）「豐盛理財」的客戶群，而進入「豐盛理財」的門檻為:月均額總資產如達新台幣300萬元（含）或等值外幣以上，得申請成為星展豐盛理財客戶，總資產包括各存款帳戶餘額、各投資商品之投資現值（以參考價格計算之，如無參考價格，則以投資商品之名目本金計算）及經由星展銀行（台灣）投保之各項有效保單所繳交之累計保險費加總計算。星展豐盛理財客戶帳戶之月均額總資產若未達上述最低要求者，應支付帳戶管理費每月新台幣500元整。