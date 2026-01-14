快訊

便當打入台積電廠區 老牌食品廠毛利翻倍的布局

泰國重大意外！火車撞倒塌起重機脫軌 釀22死79傷多名重傷

大陸用語「青提之亂」還沒結束？業者沉默兩天再發聲：已完成相關蒐證

高齡不是門檻 85歲信用卡、80歲房貸放行 這家銀行有夠接地氣

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

星展銀行（台灣）具體打破傳統金融服務的年齡枷鎖，今宣布將信用卡申請上限調升至 85 歲，並上調房貸年限至 80 歲，確保熟齡族群在金融使用上享有平權。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰指出，在台灣，星展以「全客群、全人生」財務規劃回應高齡化財務準備的挑戰，依人生不同階段提供相對應的客製化金融支持。針對年輕族群，星展鼓勵透過數位工具進行小額累積與靈活投資，及早建立長期理財習慣；隨著家庭與職涯責任加重，中壯世代則需開始妥善規劃資產配置，穩定累積退休基礎；邁入熟齡階段，服務重心則放在穩定現金流、退休收入與防詐教育，協助客戶在延伸的人生旅程中，維持生活品質與安全感；針對高資產客群，星展亦提供資產結構優化與家族傳承服務，確保財富能平穩移轉至下一代。

此次星展銀行（台灣）宣布信用卡申請上限調升至 85 歲，並上調房貸年限至 80 歲，主要適用於星展銀行（台灣）「豐盛理財」的客戶群，而進入「豐盛理財」的門檻為:月均額總資產如達新台幣300萬元（含）或等值外幣以上，得申請成為星展豐盛理財客戶，總資產包括各存款帳戶餘額、各投資商品之投資現值（以參考價格計算之，如無參考價格，則以投資商品之名目本金計算）及經由星展銀行（台灣）投保之各項有效保單所繳交之累計保險費加總計算。星展豐盛理財客戶帳戶之月均額總資產若未達上述最低要求者，應支付帳戶管理費每月新台幣500元整。

星展銀行 新台幣

延伸閱讀

高雄6連霸議員爆財務糾紛又遭控簽賭 陳玫娟喊冤：選民服務被醜化

專挑物流司機送貨偷錢包 他盜刷信用卡「狂買煙酒」躲旅館休息被逮

住飯店吃零食被收7000多元！ 他震驚：歐洲飯店沒寫價目表

信用卡利率若上限10% 消費者可省千億元 業者警告恐會失去信貸

相關新聞

為何利率飆升 民眾房貸愈借愈長？ 專家曝朋友這樣做：3%也敢借

近一年房貸利率一路狂升， 目前已多在2.6%以上。在過去，當利率升高，為免賺錢都拿去繳利息，購屋人多會縮短房貸期數，房貸...

川普擬設定信用卡利率上限10% 恐怕從金融變成社會問題

美國總統川普擬將信用卡利率上限訂在10%，因此Visa大跌 4.5%，萬事達卡（Mastercard） 挫跌3.8%，雙...

凱基銀推線上換匯單筆不超過50萬美元 換匯優存年息最高8.8%

新的一年到來，許多民眾正在安排出國、準備小孩海外教育學費，及重新檢視或規劃外幣投資的好時機，大額換匯需求大幅提升。為滿足...

13家金控去年獲利5,567億元 法人看好這五家配息水準

13家金控自結2025年稅後純益5,567億元，改寫史上第三高紀錄。法人指出，2026年營運動能看好中信金（2891）、...

春節返鄉、出國怎麼投保？國泰產險提醒兩大關鍵保障

準備迎接農曆春節，無論是開車返鄉與家人團聚，或是安排一趟久違的海外旅行，「安全」都是最重要的課題。2026年新春假期即將...

獨／戴口罩領錢警示音會響起 這五家銀行加入試辦

金管會銀行局昨天宣布5家銀行有加入臉部辨識ATM的試辦行列，到底是哪五家銀行呢？答案揭曉，據了解，有三家銀行和兩家公股銀...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。