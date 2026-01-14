歷來台股第1季多上漲 法人建議可布局台股基金

2026年開年台股屢創新高，法人指出，AI題材帶動台股連續多年維持多頭格局，搭配元月資金行情與AI需求持續擴大，台股後市漲勢仍值得期待，建議投資人可持續布局台股基金，以掌握超額報酬與成長機會。

根據彭博統計過去30年台股各季度表現，第1季因農曆年紅包行情與資金回補，往往成為全年表現最強勁的時段，平均上漲約4.8%。

瀚亞菁華基金經理人葉彥廷表示，CES展所展示的AI新技術應用，以及AI伺服器的強勁需求，皆成為支撐市場的重要利多。這不僅顯示AI已深度滲透各類產業場景，從雲端運算、智慧製造到消費性電子，應用範圍持續擴大，也已實質反映在企業財報表現上。從晶片製造商到雲端服務供應商，AI相關業務營收占比持續攀升，為企業獲利帶來顯著貢獻。

法人指出，儘管加權指數已來到30,000點關卡，但資金明顯集中於AI相關族群，並非所有類股齊漲。若投資人僅著眼於指數表現，反而可能錯失真正具成長潛力的投資機會。要掌握這波浪潮，關鍵在於選擇能專注布局AI產業鏈的投資工具，並採取分批布局策略。