快訊

泰國重大意外！火車撞倒塌起重機脫軌 釀22死79傷多名重傷

大陸用語「青提之亂」還沒結束？業者沉默兩天再發聲：已完成相關蒐證

2026年首發全球最強護照排名！台灣名次揭曉 日韓打成平手

歷來台股第1季多上漲 法人建議可布局台股基金

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

2026年開年台股屢創新高，法人指出，AI題材帶動台股連續多年維持多頭格局，搭配元月資金行情與AI需求持續擴大，台股後市漲勢仍值得期待，建議投資人可持續布局台股基金，以掌握超額報酬與成長機會。

根據彭博統計過去30年台股各季度表現，第1季因農曆年紅包行情與資金回補，往往成為全年表現最強勁的時段，平均上漲約4.8%。

瀚亞菁華基金經理人葉彥廷表示，CES展所展示的AI新技術應用，以及AI伺服器的強勁需求，皆成為支撐市場的重要利多。這不僅顯示AI已深度滲透各類產業場景，從雲端運算、智慧製造到消費性電子，應用範圍持續擴大，也已實質反映在企業財報表現上。從晶片製造商到雲端服務供應商，AI相關業務營收占比持續攀升，為企業獲利帶來顯著貢獻。

法人指出，儘管加權指數已來到30,000點關卡，但資金明顯集中於AI相關族群，並非所有類股齊漲。若投資人僅著眼於指數表現，反而可能錯失真正具成長潛力的投資機會。要掌握這波浪潮，關鍵在於選擇能專注布局AI產業鏈的投資工具，並採取分批布局策略。

AI 台股

延伸閱讀

台股第1季上漲機率高 主動基金搶攻超過七成的上漲率

高股息不香了？市值型規模衝破1.6兆…009816今開募「不配息」！陳重銘讚：專注累積資本利得

00918果真「高填息」！搭台股創高列車17天達陣…單次配息率2.47％亮眼

0050新對手！峰哥點名009816三優勢：費用更低、不配息滾複利、台積電不過重

相關新聞

為何利率飆升 民眾房貸愈借愈長？ 專家曝朋友這樣做：3%也敢借

近一年房貸利率一路狂升， 目前已多在2.6%以上。在過去，當利率升高，為免賺錢都拿去繳利息，購屋人多會縮短房貸期數，房貸...

川普擬設定信用卡利率上限10% 恐怕從金融變成社會問題

美國總統川普擬將信用卡利率上限訂在10%，因此Visa大跌 4.5%，萬事達卡（Mastercard） 挫跌3.8%，雙...

凱基銀推線上換匯單筆不超過50萬美元 換匯優存年息最高8.8%

新的一年到來，許多民眾正在安排出國、準備小孩海外教育學費，及重新檢視或規劃外幣投資的好時機，大額換匯需求大幅提升。為滿足...

13家金控去年獲利5,567億元 法人看好這五家配息水準

13家金控自結2025年稅後純益5,567億元，改寫史上第三高紀錄。法人指出，2026年營運動能看好中信金（2891）、...

春節返鄉、出國怎麼投保？國泰產險提醒兩大關鍵保障

準備迎接農曆春節，無論是開車返鄉與家人團聚，或是安排一趟久違的海外旅行，「安全」都是最重要的課題。2026年新春假期即將...

獨／戴口罩領錢警示音會響起 這五家銀行加入試辦

金管會銀行局昨天宣布5家銀行有加入臉部辨識ATM的試辦行列，到底是哪五家銀行呢？答案揭曉，據了解，有三家銀行和兩家公股銀...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。