貝萊德：美國企業獲利強勁動能持續擴散 觀察三大重點趨勢

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

貝萊德智庫指出，美國經濟穩健成長，加上聯準會（Fed）持續降息，都推升企業獲利與利潤率，帶動美股上漲的同時，也鞏固貝萊德對美股加碼的看法，這個趨勢將持續展現在陸續揭曉的財報中。

貝萊德觀察到三大重點趨勢。首先，「科技七巨頭」與其他產業之間的獲利差距進一步拉近。第二，大趨勢持續支撐景氣循環類股表現。第三，人工智慧（AI）帶動生產力提升，可能抵銷企業獲利在傳統周期中常見的下行壓力。

貝萊德指出，在S&P 500 指數於2025年連續第三年繳出雙位數報酬後，美國企業財報季成為市場關注焦點。同時，從西班牙到南韓等國際市場也交出亮眼成績。

貝萊德認為，AI建設持續推進，加上關稅疑慮降溫，使經濟成長展現韌性，美國企業在獲利表現優於市場預期。企業獲利動能可望持續，部分原因在於，帶動獲利成長的美股範圍正逐步擴大。

整體而言，貝萊德維持美股的加碼配置，並偏好AI主題。除了科技類股外，貝萊德也關注醫療保健等可望受惠於AI創新的產業。此外，在重大趨勢支撐下，工業等關鍵循環型類股仍具投資機會。

美股 美國經濟 AI

延伸閱讀

相關新聞

