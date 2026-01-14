法巴財富管理提出2026年六大投資主題 打破現金收益下行瓶頸

展望2026年，法國巴黎銀行財富管理提出2026年六大投資主題，包括把握多頭行情、尋找現金收益替代方案、注意AI新發展階段、大宗商品價格看漲、實體資產抗通膨，以及亞洲股市深具潛力。透過這些主題投資，逆轉現金收益下滑壓力。

法國巴黎銀行財富管理亞洲區投資長巴亞尼（Prashant Bhayani）表示：「隨著市場波動加劇，投資人需更精準掌握關鍵趨勢。在新一波 AI 浪潮及資源稀缺的環境下，能源、科技與國防產業將持續展現強勁的投資潛力。我們建議適度調降美國股票與美元的配置比例，採取更平衡的全球布局策略，特別看好在多項關鍵科技硬體領域具備主導地位、且以科技為重心的亞洲股市。」

2026年六大投資主題如下：

投資主題一：順勢把握多頭行情，並建立下檔保護機制。

自 2022 年10月展開的股市多頭行情延續至今，強勁動能受惠降息環境與經濟成長、通膨放緩以及政府刺激政策。不過，地緣政治與市場波動仍不可忽視，投資策略是在掌握上漲空間的同時，增強投資組合的防禦力，以因應潛在的回檔。建議透過以下方式降低對美國大型科技股的集中風險：採取匯率避險的美國股票基金與 ETF，將持有的美國大型科技股重新配置至其他市場，例如價值型與中小型股。

投資主題二：突破現金收益下滑困境。隨著存款利率下降，現金已難以提供具吸引力的報酬。建議考慮兼具收益與風險平衡的投資方向，如歐洲金融產業債券，高品質股息與股息成長型股票基金與 ETF。

投資主題三：超越演算法，AI 發展的下一個戰場。AI 的投資重點正從少數大型科技企業，轉向推動AI 發展的基礎建設與應用領域，包括電力、能源儲存、高階晶片、以及機器人與人形機器人，特別是在亞洲市場展現高度潛力。此策略有助於避開估值過高的類股，並鎖定具備長期成長動能的機會。

投資主題四：迎向資源稀缺的新時代。建議聚焦於需求持續、供給有限的領域，包括： 貴金屬與戰略性金屬、科技發展所需的關鍵能源、再生能源的生產與儲存、 參與相關資源開採與精煉的企業。

投資主題五：政策主導時代的投資契機。投資機會包括：不動產，聚焦住宅、醫療、倉儲與自助倉儲領域，抗通膨債券，如美國 TIPS；歐洲與新興市場的小型與中型股票，尤其聚焦歐洲與新興市場的高品質股息與股息成長型股票基金與 ETF，具備「通膨加成」商業模式、且處於寡占或壟斷產業的企業股票。

投資主題六：亞洲崛起，市場吸引力再現。建議提高亞洲地區的配置比例：日本、中國與南韓的公司治理持續改善，亞洲是科技創新的核心樞紐，且科技供應鏈重塑中，為中國、日本、南韓與台灣，帶來新的投資機會。亞洲（以中國為首）是製造重鎮，涵蓋綠能、電動車、電池與工廠自動化；中國以外的亞洲國家亦受惠於供應鏈區域化；中產階級崛起，南亞消費快速成長，以及印度引領成長動能向南移動，同時亞洲本土品牌持續蓬勃發展。