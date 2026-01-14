凱基銀推線上換匯單筆不超過50萬美元 換匯優存年息最高8.8%

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
凱基銀行推單筆不超過50萬美元線上換匯，免臨櫃省時便利，換匯優存可享年利率最高8.8% 。圖／凱基銀行
凱基銀行推單筆不超過50萬美元線上換匯，免臨櫃省時便利，換匯優存可享年利率最高8.8% 。圖／凱基銀行

新的一年到來，許多民眾正在安排出國、準備小孩海外教育學費，及重新檢視或規劃外幣投資的好時機，大額換匯需求大幅提升。為滿足客戶需求，凱基銀行推出線上大額換匯服務，客戶可透過凱基行動銀行APP申請金融憑證，即可享每日單筆不超過等值50萬美元的換匯線上申報，免臨櫃辦理省時又便利。此外，線上換匯後除可直接進行海外投資，亦可搭配凱基銀行年利率最高 8.8%的換匯優存專案，掌握投資理財良機。

凱基銀行表示，民眾以往辦理較大金額換匯時，需要親自跑一趟分行完成紙本的申報程序，現在客戶可透過凱基行動銀行APP申請金融憑證，並以電子簽章方式完成申報，即可辦理每日單筆不超過等值50萬美元的線上換匯，提高客戶交易的便利性，目前有14種掛牌幣別都可進行線上交易。客戶透過凱基行動銀行APP，便能直接在線上完成換匯與申報作業，不僅可省去前往銀行臨櫃辦理時間，還可享受線上換匯的優惠匯率，把握時機換到理想匯率，省時又便利。

另外，凱基銀行也同步推出美元、日圓14天天期的換匯優存專案，同時換匯加定存，年利率最高8.8%，最低申辦門檻為美元1,000元或日圓10萬元。有大額換匯需求的客戶一次完成換匯服務並承作優存專案，免去過往需分多日逐筆承作的過程，不僅提升交易效率，也有助於降低匯率波動期間的匯差風險。透過凱基銀行大額換匯線上服務搭配換匯優存，客戶在完成換匯與申報的同時，也能更彈性的規劃外幣資金運用。

凱基銀行持續從客戶使用情境出發，深化數位金融服務，讓外匯交易不再受限於時間與地點，更貼近民眾的日常需求。

