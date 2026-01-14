13家金控去年獲利5,567億元 法人看好這五家配息水準

13家金控自結2025年稅後純益5,567億元，改寫史上第三高紀錄。法人指出，2026年營運動能看好中信金（2891）、永豐金（2890），壽險金控以獲利、配息能力及資本水準來看，則為國泰金（2882）、富邦金（2881）優於台新新光金（2887），法人進一步預期，中信金、永豐金、元大金（2885）、兆豐金（2886）及第一金（2892）等五家均可配發高於2024年的現金股利水準，有助2026年第2季除息行情表現。

大型本國投顧分析，13家金控結算2025年12月稅後純益258.2億元，月減56%，年增1.7%，主因在於壽險金控認列一次性2025年稅前純益30%至外價金造成獲利虧損，至於銀行金控及證券金控表現相對較佳。

美聯準會反映去年12月失業率下降，市場預期元月降息機率降低，3月降息仍視通膨及就業狀況而定，法人表示，美國10年及30年公債殖利率元月以來分別回升至4.2%及4.8%，不利壽險長天期債券評價。

雖然壽險上一季積極實現資本利得，有助2025年獲利及配息水準上修，但法人預期受到IFRS17的淨值影響、CSM及獲利水準將於第1季才會較明確。

在銀行金控方面，美台利差持續縮減將影響銀行2026年FX swap收益減少20%以上，但有助銀行美元資金成本下降，並提升外幣放款需求，預期2026年銀行淨利息收入維持至少中位數成長。