富邦人壽攜手北富銀推高資產專屬保單「富美鴻旺」 四大亮點一次看

政府積極推動台灣成為亞洲資產管理中心，高資產財富管理成為紅海市場。根據金管會最新統計，銀行高資產客戶資產管理規模（AUM）突破2兆元，年增50%。看好市場發展潛力，富邦人壽攜手台北富邦銀行，推出「富邦人壽富美鴻旺外幣利率變動型終身壽險」，具有「高資產專屬保單」、「免受死亡門檻最低比率規範」及「結合保費融資與保單融資」三大利多，協助高資產客戶在2026年多變的局勢下，從容做好風險保障、守護資產及財富傳承。

台北富邦銀行觀察發現，當資產規模擴大後，財富管理核心在於延續。面對2026年全球經貿環境波動，執行副總經理吳薏菱表示，高資產客戶在財務決策上展現三大特性：1.看重資產抵抗市場波動的風險能力、2.追求家族財富長期穩定、3.資金運用的彈性與效率。

「富美鴻旺」投保年齡涵蓋0~85歲，打動高資產客戶投保有四大關鍵，第一、身分認同與尊榮感：高資產客戶財富管理的專屬保單，滿足資產規劃與尊榮身分的雙重期待。第二、效率與潛力的平衡：以美元躉繳投保，多元貨幣立即建立高額保障。第三、結合保費融資與保單融資：可運用部分自備資金，取得更充足的壽險保障。第四、突破傳統規則：不適用一般人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金之最低比率規範，提供高額壽險保障配置的靈活度。

以60歲企業家富先生為例，規劃配置家族資產，投保「富美鴻旺」保額200萬美元、折扣後實繳躉繳保費約95.8萬美元。假設宣告利率4.25%不變，增值回饋分享金給付方式第1至第6保單年度為購買增額繳清保險金額，第7保單年度起為儲存生息，可實現三大從容：

第一，保障加倍，從容駕馭財富：第4保單年度末起，壽險保障遞增至216萬美元(約為實繳保費2.3倍)，持續至第40保單年度，壽險保障累積超過約319萬美元(約為實繳保費3.3倍)，讓家庭保障與財富同步增值。

第二，穩健配置，從容掌握人生：有機會透過宣告利率機制參與市場，額外增加增值回饋分享金，並以預定利率作為市場波動時的保障，發揮守護資產功能。

第三，愛不中斷，從容安排傳承：透過指定身故保險金受益人與分期定期保險金給付，以簡單低調且安全方式，將資產留給想照顧的人。

「富美鴻旺」協助高資產客戶以從容的遠見，為所愛的家人預見未來，傳承價值。