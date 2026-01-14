信託公會與中央存保攜手 護產規劃工具有保障

信託與存款保險對高齡民眾來說，都是很好的護產規劃工具。信託公會為鼓勵民眾認識並善用信託與存款保險制度，於114年初與中央存款保險公司簽訂合作備忘錄，除在信託公會宣導計畫中帶進存款保險內容，信託業者也有機會參與存保公司與各縣市政府籌辦的在地活動，交互運用不同方式擴大接觸民眾層面；在115年初，信託公會與存保公司再續合作約定，望能藉由持續深化合作的契機共同攜手宣導，讓更多不同階層民眾認識信託與存款保險制度。

信託公會理事長邱月琴表示，信託公會近年來積極與不同單位合作向不同階層的民眾推廣信託。以大專與高中職學生為例，由公會主辦「校園信託扎根計畫」，委請致理科技大學執行大專生與高中職競賽活動與社區推廣；並與私立銘傳大學簽訂產學合作備忘錄，至高中職介紹信託；另外也積極與執行教育部「大學社會責任（University Social Responsibility, USR）實踐計畫」的大專院校系所尋求合作，並已與國立陽明交通大學簽訂合作意向書，合推高齡者相關課程，讓信託教育扎根校園；在企業推廣方面，透過與中華民國退休基金協會合作組成專家宣講團，結合退休金準備、保險、基金投資與信託規劃等主題，向企業雇主與勞工推廣多元金融知識；在一般民眾、原住民新住民與婦女等族群方面，公會規劃執行「村里辦信託宣導行腳計畫」與「信託方舟啟航計畫」，結合信託業與中央存保公司的資源，將信託及存款保險觀念介紹給村里辦與團體，讓更多高齡者能意識到財產安全與存款保險的重要。

中央存保董事長黃天牧指出，「信託」與「存款保險」兩者有個共通點，就是都能保全民眾財產的可靠制度；且在主管機關與金融機構的努力下，這兩項工具的服務可及性均已相當高；為讓民眾善用且妥善規劃，因此與信託公會續簽合作備忘錄，持續投入資源舉辦村里辦與社區宣導，充實宣導內容，相信會更利於國內普惠金融發展。

信託公會秘書長林志吉表示，信託公會與存保公司在過去一年合作推廣成效顯著，存保公司提供宣導場次與大專院校參訪機會，並為村里辦活動提供文宣品，也協助信託業參與地方政府園遊會活動，共同對民眾宣導；信託公會則將存款保險觀念納入宣導素材，請信託業講師群向民眾宣達，於114年併同各項專案總計完成434場宣導場次、觸及15,063人次。信託公會於115年將續與存保公司合作，以「村里辦信託宣導行腳計畫」與「信託方舟啟航計畫」觸及更多村里辦民眾與團體，就如洪水來時承載人類度過危難的方舟一樣，為民眾保障財產、傳承財富。