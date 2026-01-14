快訊

為何利率飆升 民眾房貸愈借愈長？ 專家曝朋友這樣做：3%也敢借

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

近一年房貸利率一路狂升， 目前已多在2.6%以上。在過去，當利率升高，為免賺錢都拿去繳利息，購屋人多會縮短房貸期數，房貸族也會有錢就拿去還房貸，但現在情況完全不同。

根據聯徵中心最新數據，去年第2季全國平均房貸期數仍達317期，雖然未再創新高，但數據顯示，申貸30年期房貸在市場上已經成為常態。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，房貸期數位於歷史相對高點，可以解讀為國人房貸越還越久，活到老還到老，也透露出台灣人精打細算，除了利用拉長房貸期數來降低每月還款負擔外，也把錢拿來投資賺更多錢。

他表示，他有個朋友，手上現金部位足以全現金買房，可仍向銀行貸款並拿到寬限期，房貸利率2.8%。他說，只要銀行肯借，就算利率3%以上他都願意借。

原因是房貸利率雖然高，但朋友把錢拿去買ETF跟電信股，每年股息平均殖利率超過5%。姑且不論股價盈虧，光是配息就完全Cover房貸利息，等於自己不必掏一毛錢繳房貸利息。

何世昌表示，有錢人為什麼會更有錢？因為思維與觀念與常人不同，他們敢借錢，加上投資眼光精準，錢滾錢賺更快，當然，投資有賺有賠，現在台股大多頭，人人是股神，但哪天黑天鵝降臨就不一樣了，建議大家仍要保留一些現金部位以備不時之需。

主要都會區房貸平均期數。資料來源／信義房屋
主要都會區房貸平均期數。資料來源／信義房屋

