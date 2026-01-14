快訊

伊朗斷網殺人！川普聯手馬斯克「恢復星鏈免費連線」突破軍規封鎖

桌球／林昀儒奪冠沒直播 陸媒看不下去：CCTV你風度在哪？

蘋果攜手谷歌！Gemini升級版Siri令人期待 最快有望本月底搶先體驗

春節返鄉、出國怎麼投保？國泰產險提醒兩大關鍵保障

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰產險提醒民眾，在享受假期前，別忘了為自己與家人準備一份安心保障，像是「ETC 高速公路碰撞險」或「海外旅遊險」等，國泰產險官網服務全年無休，陪伴民眾開心出遊、平安回家。圖／國泰產險提供
國泰產險提醒民眾，在享受假期前，別忘了為自己與家人準備一份安心保障，像是「ETC 高速公路碰撞險」或「海外旅遊險」等，國泰產險官網服務全年無休，陪伴民眾開心出遊、平安回家。圖／國泰產險提供

準備迎接農曆春節，無論是開車返鄉與家人團聚，或是安排一趟久違的海外旅行，「安全」都是最重要的課題。2026年新春假期即將展開，國泰產險提醒民眾，在享受假期前，別忘了為自己與家人準備一份安心保障，像是準備返鄉或計畫春節出遊的駕駛朋友，國內公路旅遊可增加「ETC 高速公路碰撞險」；若是選擇出國度假則可投保「海外旅遊險」，兼顧醫療與不便保障，國泰產險官網服務全年無休，陪伴民眾開心出遊、平安回家。

春節連假期間，國道車流量大增，事故風險亦隨之攀升。國泰產險首創「ETC高速公路碰撞險」，專為長途駕駛需求設計，一年保費僅 165 元，即可享有 5,000 公里行車保障，不論自撞或被撞都能定額理賠。此外，最大特色是「保險用多少、付多少」，若一年內未行駛完5,000公里，扣除手續費後將依比例退還保費。國泰產險提供24 小時線上投保服務，最快2小時生效，成為春節開車出門的實用保障。

年假期間，國泰產險建議車主檢視愛車的保障內容。除了基本的強制險外，也可評估增加車體險、竊盜險及颱風洪水險等保障。此外，「第三人責任險」與「超額責任險」更是關鍵，其中第三人責任險可分攤對方車輛維修或人員受傷費用，而超額責任險則能進一步拉高保障上限，因應發生多車事故或碰撞千萬豪車時，可能面臨的高額賠償壓力。

春節旅遊旺季適逢流感高峰季節，尤其人潮聚集之處更需留意，國泰產險提醒，民眾投保海外旅遊險時，務必選擇涵蓋「法定傳染病」保障，避免海外醫療費用成為旅程負擔。以國泰產險「海外突發疾病醫療保險（乙型）」為例，若於海外感染流感併發重症、麻疹、登革熱、瘧疾等法定傳染病，從門診、急診到住院費用皆可理賠，最高保障達120萬元。此外，因應近年國人熱愛赴日本、韓國旅遊，國泰產險將住院醫療代墊服務擴及日、韓兩地，民眾若於旅途中因意外或疾病住院，經當地醫院同意第三方代墊時，可由合作夥伴「聯合國際救援公司」直接代墊醫療費用，協助旅客在異地面臨緊急狀況時，能安心專注於治療。另外，民眾在乎的海外旅行急難救助保險，國泰產險也提供最高300萬元的保障。

除醫療險保障外，國泰產險提供多項不便險保障，包括班機延誤最高理賠2萬元、旅程取消最高理賠10萬元 ，同時亦領先業界，針對「海外旅遊險」全新推出3項附加保障，包括「寵物寄宿延長補償」、「特殊活動取消慰問（如遊樂園、演唱會）」、「租車事故保險」，民眾可依自身需求彈性選擇最適合的保障組合。即日起至3月31日前於國泰產險官網線上投保「旅平險＋不便險」，即可抽福岡雙人來回機票，不僅如此，民眾只要在6月30日前投保還有機會抽中PS5遊戲機 。

國泰產險推出會員專屬「小樹點折抵保費」服務，民眾線上投保汽車險、機車險或旅遊險時，可於結帳流程中選擇以「小樹點」折抵部分保費（首次使用需先至國泰產險會員中心完成小樹會員綁定）。小樹點一點可折抵一元，最高可折抵95%保費，提供彈性多元的付費方式，兼顧保障周全與省錢有方。

國泰產險官網服務全年無休，保單查詢、續保繳費皆可於線上輕鬆完成。若假期中發生交通事故需要請求道路救援，可透過電話聯絡客服人員協助，或使用「智能助理阿發」線上申請，只需輸入姓名、手機與車牌號碼三項資料，即可即時送出投保需求。建議民眾加入國泰產險LINE官方帳號，享受更即時、便利的服務體驗。

國泰 產險 旅遊

延伸閱讀

台鐵西部春節車票售逾20.4萬張！北高、南迴還有位 周五釋出逾期未取票

壽險新契約保費估重返兆元 六大業者去年累計5,976億元 成長17%

壽險業重返榮景！2025新契約保費估突破1兆元 六大壽險年增17%

影／搶春節商機 「台中百工百業博覽會」將吸10萬民眾 現場還吃鐵板燒

相關新聞

川普擬設定信用卡利率上限10% 恐怕從金融變成社會問題

美國總統川普擬將信用卡利率上限訂在10%，因此Visa大跌 4.5%，萬事達卡（Mastercard） 挫跌3.8%，雙...

獨／戴口罩領錢警示音會響起 這五家銀行加入試辦

金管會銀行局昨天宣布5家銀行有加入臉部辨識ATM的試辦行列，到底是哪五家銀行呢？答案揭曉，據了解，有三家銀行和兩家公股銀...

壽險新契約保費估重返兆元 六大業者去年累計5,976億元 成長17%

投資市場熱絡，加上降息議題發酵，推升新契約保費收入（FYP）成長。六大壽險公司2025年12月新契約保費收入合計約640...

一銀亞灣資產管理 突破百億

第一銀行深耕高雄亞灣資產管理專區有成，資產規模（AUM）突破百億元大關，為感謝理財客戶長期支持，舉辦《冠軍之路》電影欣賞...

ATM露臉機制 500機台試行

詐騙集團車手在ATM提款會刻意戴口罩和安全帽，導致臉部無法清楚辨識、增加蒐證緝查難度，警政署建議推動ATM露臉機制，金管...

富邦金大徵才 招募6,900人

富邦金控「2026年聯合徵才計畫」正式啟動，以年度人才招募主軸 「Lead the Next」，號召具備前瞻視野與行動力...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。