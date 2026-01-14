川普擬設定信用卡利率上限10% 恐怕從金融變成社會問題

美國總統川普擬將信用卡利率上限訂在10%，因此Visa大跌 4.5%，萬事達卡（Mastercard） 挫跌3.8%，雙雙淪為標普 500 指數表現墊底的個股。大型金控高層分析，川普的做法除了傷害金融業更慘的會是許多美國的民眾，因此沒有辦法從銀行借到錢或是使用循環額度，反而造成美國人更多的社會問題。

這兩大國際發卡組織的股價首當其衝，就說明了衝擊所在。金控高層比喻，這就好比當年台灣修改民法把最高利率降到18%之後，很多民眾因此借不到錢，只能夠轉往地下錢莊借錢，是一樣的道理，同樣的衝擊會在美國再度上演。

這位金控高層表示，經濟問題永遠都有「價格」與「數量」兩個議題，但是川普為了美國今年的期中選舉，一直急著要壓信用卡利率、房貸利率、還有聯準會的基準利率，好像他的選情只能從利率來解決。

他並引數據指出，美國信用卡貸款嚴重拖欠比率已自2022年的7.59%上升至2025年的12.41%，才導致美國商業銀行整體信用卡利率狂飆至21%以上，川普若把信用卡的利率上限調降到只有10%，只會讓更多的美國人從銀行借不到錢。現在美國人的債信普遍的惡化，倘若最高的利率只能收10%的話，銀行乾脆去抽客戶的銀根還比較快比較保險。這就像是當年台灣的雙卡風暴一樣，當利率要求只能夠18 %的時候，就有很大的族群是沒辦法在銀行借到錢的，所以只能夠跑去跟地下錢莊或是融資公司借錢，這就是惡性循環。

美國房貸利率的問題也是一樣。美國主流房貸係30年期固定利率，與全球主要國家房貸利率多採浮動利率的現況不同，這位大型金控高層表示，川普一直希望能夠下降30年期的固定房貸利率，甚至還強迫房地美跟房利美去買債，但是真正的問題在於川普威脅持續降息的政治宣示，導致美國通貨膨脹預期無法有效減降，這又導致美國公債殖利率曲線斜率持續陡峭，長天期債券殖利率沒有下降，這正是美國30年期固定利率房貸利率難以下降的根本原因。川普的作法使美國公債殖利率曲線斜率過度陡峭，30年期的固定房貸利率自然降不下來。

川普設定信用卡上限一年的利率是10%，引發了美國金融股的賣壓，法人分析，昨天美國金融類股表現最弱，跌幅1.84%，而且引發金融股賣壓，拖累道瓊表現明顯落後。午盤後，資金轉向更具確定性的題材與防禦性部位，VIX（恐慌指數）上升5.36%顯示投資人對政策與財報不確定性的避險需求升溫。

法人也分析，JPMorgan下跌4.19%，財報中投資銀行費用下滑、未達預期，市場也擔憂財報季對投行與資本市場業務的「高門檻」可能帶來失望。

法人表示，JPM管理層提到銀行業可能反制「信用卡利率一年10%上限」訴求，將使投資人重新評估信用卡與支付生態的政策風險。類股內部賣壓已擴散至銀行與支付鏈，Wells Fargo下跌1.6%、Bank of America跌1.2%、Visa下跌4.5%、Mastercard跌3.8%亦成為拖累來源。