獨／戴口罩領錢警示音會響起 這五家銀行加入試辦

金管會銀行局今天宣布5家銀行有加入臉部辨識ATM的試辦行列，到底是哪五家銀行呢？答案揭曉，據了解，有三家銀行和兩家公股銀行，分別是中信、國泰、永豐，以及兆豐和一銀。

銀行局去年12月23日邀集多家銀行、高檢署開會討論戴口罩是否能從ATM提領現金，銀行局今天說明開會進度，副局長王允中指出，此次會議達成三大共識：1. 用鼓勵方式由銀行自行決定處理的作法；2. 目前作法以警示為主，暫時不會拒絕提領，相關作法正在研議中；3. 提醒民眾若ATM警示音發生時，也不要被嚇到，拿下口罩即可提領。

據了解，之所以不能強制戴口罩者不能提現，和時間與場景都有關。有銀行業者提到在醫院設置ATM，醫院本來就要戴口罩以防感染，為了領錢硬是要民眾把口罩拿下來，說不過去；此外即使在一般的超商ATM領錢，現在流感肆虐，寒流來襲時很多民眾也習慣戴口罩或帽子保暖，倘若強制民眾脫口罩領錢，屆時不論是銀行或是金管會，都會再被扣上「擾民」大帽子，等於先前的靜止戶帳戶被凍結的民怨再度重演。

據了解，實際上曾有銀行強制只要戴口罩、安全帽，沒有通過臉部辨識的民眾，不只會被響警鈴，也不能在該台ATM領錢。一家最早採用辨識配備ATM的指標大型民營銀行，就曾經限制提領，但被限制提領的客戶跑去申訴違反公平待客，而銀行最怕的就是申訴，這家銀行最後也無法再強制限制提領。