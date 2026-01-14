台幣連五貶 探九個月低點

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

美元指數走強，重新站上99整數關卡，帶動亞洲貨幣全面承壓。新台幣匯價昨（13）日收在31.656元，貶值2.6分，已連續第五個交易日收黑，並寫下近九個月來新低。匯銀人士指出，在美元強勢與外資資金進出交錯影響下，新台幣短線仍偏弱整理。

觀察亞幣表現，昨日以日圓貶勢最為明顯，單日貶幅達0.69%，日圓匯價再度向160關卡逼近，市場再現「甜甜價」。匯銀透露，新台幣兌日圓的散戶換匯量明顯放大，昨日相關資金流量約為平日兩倍，主要反映民眾在日圓續弱下，逢低布局旅遊與未來升值機會。

在美元指數上揚與外資匯出影響下，今年以來僅八個交易日，新台幣已累計貶值2.18角，走勢明顯偏弱。不過，股匯表現出現不同調。

台股站穩3萬點大關後，國安基金宣布退場，而外資也終結連四日賣超，昨日轉為買超台股157億元。匯銀人士指出，外資昨日下午出現匯入動作，資金操作呈現「雙向」，顯示部分資金逢低回流台股，但仍有避險性匯出存在。

台幣 外資 台股

延伸閱讀

安聯投信2026首檔台股主動ETF聯手 LINE Bank獨家24小時熱銷

台股坐雲霄飛車 盤中最高大漲406點衝上30,973點 再刷盤中歷史新高

台股爆兆元天量站穩3萬點！009816一張1萬元包台股50強 主打「不配息」讓複利滾更大

國安基金進場逾270天 台股創高仍未言退！網酸：護盤還炒股？

相關新聞

新新併再推進「子證券、期貨獲准整併」 子銀行為何壓到最後？

金管會宣布，核准台新證券、台新期貨，分別合併元富證券、元富期貨，合併後台新證券、與台新期貨為存續公司，元富證券和期貨是消...

壽險業重返榮景！2025新契約保費估突破1兆元 六大壽險年增17%

投資市場熱絡，加上降息議題發酵，推升新契約保費收入（FYP）的成長。六大壽險公司2025年12月新契約保費收入合計約64...

獨／戴口罩領錢警示音會響起 這五家銀行加入試辦

金管會銀行局今天宣布5家銀行有加入臉部辨識ATM的試辦行列，到底是哪五家銀行呢？答案揭曉，據了解，有三家銀行和兩家公股銀...

壽險新契約保費估重返兆元 六大業者去年累計5,976億元 成長17%

投資市場熱絡，加上降息議題發酵，推升新契約保費收入（FYP）成長。六大壽險公司2025年12月新契約保費收入合計約640...

一銀亞灣資產管理 突破百億

第一銀行深耕高雄亞灣資產管理專區有成，資產規模（AUM）突破百億元大關，為感謝理財客戶長期支持，舉辦《冠軍之路》電影欣賞...

ATM露臉機制 500機台試行

詐騙集團車手在ATM提款會刻意戴口罩和安全帽，導致臉部無法清楚辨識、增加蒐證緝查難度，警政署建議推動ATM露臉機制，金管...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。