富邦金大徵才 招募6,900人

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
「Lead the Next」富邦金控2026年聯合徵才起跑，預計招募6,900位人才，號召具備前瞻視野與行動力的金融新世代加入。富邦金控／提供
「Lead the Next」富邦金控2026年聯合徵才起跑，預計招募6,900位人才，號召具備前瞻視野與行動力的金融新世代加入。富邦金控／提供

富邦金控（2881）「2026年聯合徵才計畫」正式啟動，以年度人才招募主軸 「Lead the Next」，號召具備前瞻視野與行動力的金融新世代加入，共同引領下一個時代。

今年度富邦金控暨各子公司預計招募約6,900位金融專業人才，同時「富邦MA儲備幹部計畫」今年需求人數近70名，再創新高，更首度招募AI數位服務組別，不僅全面擴大多元事業核心人力布局，更展現儲備未來數位金融戰力的決心。

富邦金控為台灣市值第一大的金融控股公司，並連17年穩居台灣金控業每股盈餘獲利龍頭。在追求經營績效同時亦致力打造多元共融的幸福友善職場，每年投入近1.5億元生、育補助，提供每胎新生兒10萬元補助、6歲以下子女每年2.4萬元津貼，及優於法規的有薪產假、產檢假、陪產檢及陪產假。

另提供員工持股信託制度，參與員工可依職等自提2,000至8,000元不等金額，並由公司提撥100%相對金額，購買富邦金控股票，有近九成員工參加，每年投入公提金超過8億元，與員工共享營運成果。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦金控將積極延攬金融創新、資訊科技、數據科學等金融科技專業人才，加速儲備數位與數據關鍵戰力，同時擴大招募風險控管專業人才，積極強化營運韌性。此外，在整體徵才布局上，職缺涵蓋銀行法人金融與個人金融儲備人才、壽險業務、證券營業員、產險通路與營業人員等核心業務領域；並持續推動多元實習計畫，為未來職涯奠定穩固基礎。

備受市場高度關注的「富邦MA儲備幹部計畫」旨在培育有助企業永續經營的高潛力人才，提供兩年兩次升遷、首年即挑戰百萬年薪機會。今年需求規模再創新高，預計招募28組、近70名儲備幹部，職缺橫跨金控、銀行、人壽、產險、證券、期貨、投信及海外等多元事業單位。

2026富邦MA計畫即日起開放收件至3月31日，職缺重點包含經營管理、法人業務、金融商品、金融交易、投資管理研究與數位數據科技等類型。其中首次招募的組別包括：投信行銷業務組、人壽AI數位服務組、銀行風險管理組、證券投資銀行組，以及人壽私募基金暨策略投資組。

職缺 幹部 風險

延伸閱讀

13金控去年獲利5,567億 史上第三高

13家金控114年獲利5567億 富邦金連17年穩坐獲利王

台股上3萬點展現動能 元大金股價躍金控前四強

保險品質獎 富邦金集團九大殊榮到手

相關新聞

新新併再推進「子證券、期貨獲准整併」 子銀行為何壓到最後？

金管會宣布，核准台新證券、台新期貨，分別合併元富證券、元富期貨，合併後台新證券、與台新期貨為存續公司，元富證券和期貨是消...

壽險業重返榮景！2025新契約保費估突破1兆元 六大壽險年增17%

投資市場熱絡，加上降息議題發酵，推升新契約保費收入（FYP）的成長。六大壽險公司2025年12月新契約保費收入合計約64...

獨／戴口罩領錢警示音會響起 這五家銀行加入試辦

金管會銀行局今天宣布5家銀行有加入臉部辨識ATM的試辦行列，到底是哪五家銀行呢？答案揭曉，據了解，有三家銀行和兩家公股銀...

壽險新契約保費估重返兆元 六大業者去年累計5,976億元 成長17%

投資市場熱絡，加上降息議題發酵，推升新契約保費收入（FYP）成長。六大壽險公司2025年12月新契約保費收入合計約640...

一銀亞灣資產管理 突破百億

第一銀行深耕高雄亞灣資產管理專區有成，資產規模（AUM）突破百億元大關，為感謝理財客戶長期支持，舉辦《冠軍之路》電影欣賞...

ATM露臉機制 500機台試行

詐騙集團車手在ATM提款會刻意戴口罩和安全帽，導致臉部無法清楚辨識、增加蒐證緝查難度，警政署建議推動ATM露臉機制，金管...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。