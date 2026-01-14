富邦金大徵才 招募6,900人

富邦金控（2881）「2026年聯合徵才計畫」正式啟動，以年度人才招募主軸 「Lead the Next」，號召具備前瞻視野與行動力的金融新世代加入，共同引領下一個時代。

今年度富邦金控暨各子公司預計招募約6,900位金融專業人才，同時「富邦MA儲備幹部計畫」今年需求人數近70名，再創新高，更首度招募AI數位服務組別，不僅全面擴大多元事業核心人力布局，更展現儲備未來數位金融戰力的決心。

富邦金控為台灣市值第一大的金融控股公司，並連17年穩居台灣金控業每股盈餘獲利龍頭。在追求經營績效同時亦致力打造多元共融的幸福友善職場，每年投入近1.5億元生、育補助，提供每胎新生兒10萬元補助、6歲以下子女每年2.4萬元津貼，及優於法規的有薪產假、產檢假、陪產檢及陪產假。

另提供員工持股信託制度，參與員工可依職等自提2,000至8,000元不等金額，並由公司提撥100%相對金額，購買富邦金控股票，有近九成員工參加，每年投入公提金超過8億元，與員工共享營運成果。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦金控將積極延攬金融創新、資訊科技、數據科學等金融科技專業人才，加速儲備數位與數據關鍵戰力，同時擴大招募風險控管專業人才，積極強化營運韌性。此外，在整體徵才布局上，職缺涵蓋銀行法人金融與個人金融儲備人才、壽險業務、證券營業員、產險通路與營業人員等核心業務領域；並持續推動多元實習計畫，為未來職涯奠定穩固基礎。

備受市場高度關注的「富邦MA儲備幹部計畫」旨在培育有助企業永續經營的高潛力人才，提供兩年兩次升遷、首年即挑戰百萬年薪機會。今年需求規模再創新高，預計招募28組、近70名儲備幹部，職缺橫跨金控、銀行、人壽、產險、證券、期貨、投信及海外等多元事業單位。

2026富邦MA計畫即日起開放收件至3月31日，職缺重點包含經營管理、法人業務、金融商品、金融交易、投資管理研究與數位數據科技等類型。其中首次招募的組別包括：投信行銷業務組、人壽AI數位服務組、銀行風險管理組、證券投資銀行組，以及人壽私募基金暨策略投資組。