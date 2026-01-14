一銀亞灣資產管理 突破百億

第一銀行深耕高雄亞灣資產管理專區有成，資產規模（AUM）突破百億元大關，為感謝理財客戶長期支持，舉辦《冠軍之路》電影欣賞會，邀請客戶一同見證台灣棒球隊在2024年世界棒球12強賽中逆襲奪冠的熱血歷程。

第一銀行董事長邱月琴當天也親自出席，藉由電影傳達的堅韌精神，展現第一銀行在金融服務的專業理念，並且以實際行動力挺本土製作。

《冠軍之路》片中紀錄台灣隊從不被看好到擊敗強敵日本隊的過程，面對挑戰時所展現的韌性，正如台灣產業在國際變局中創造出「護國群山」，與一銀財富管理的專業服務理念高度契合。

一銀成立126年來，始終陪伴客戶面對挑戰，目前已累積服務超過2,800位高資產客戶，整體管理資產規模突破2,800億元，穩坐市場領先地位。

響應政府打造亞洲資產管理中心政策，一銀積極布局高端財管市場，除率先公股引進歐洲私募信貸基金，獲得客戶熱烈迴響外，更在高雄亞洲資產管理中心提供家族辦公室服務，拓展未具證投信性質境外基金，包含私募股權、債權、基礎建設、另類投資等完整金融商品，且可利用「Lombard Lending」與「保單及保費融資」有效幫助客戶資產活化，增加資金運用彈性。並憑藉專業團隊與靈活策略，在亞灣資產管理專區創造卓越成效。

一銀為服務高資產客戶，除提供定期稅務與投資市場講座之外，更依客戶背景做出客製化建議，一銀專家團隊囊括客戶諮詢顧問、投資顧問與產品專家，協助客戶梳理資產負債表，釐清資金運用及資產配置需求，搭配多元金融商品，讓客戶掌握投資先機。

未來，一銀將持續深耕財富管理業務並接軌國際，落實普惠金融與誠信治理，實踐「以客戶為中心」的核心價值，同時以「連結亞太的財富管理樞紐」為目標，提供全球資產配置與傳承規劃服務，協助客戶在多變市場中掌握先機，邁向財富的冠軍之路。