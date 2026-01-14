ATM露臉機制 500機台試行

詐騙集團車手在ATM提款會刻意戴口罩和安全帽，導致臉部無法清楚辨識、增加蒐證緝查難度，警政署建議推動ATM露臉機制，金管會銀行局昨（13）日表示，目前已有五家銀行自去年5月起陸續試行，於ATM導入臉部遮蔽警示系統，全台逾500台ATM滾動式增加中，另有部分銀行有意試行，將觀察至今年6月底止，並於7月檢討後續做法。

金管會日前邀集高檢署、警政署和銀行業者共同討論ATM露臉機制，金管會銀行局副局長王允中表示，會議得出共識，仍以鼓勵試行方式，由銀行決定是否導入臉部辨識系統，當民眾於ATM服務區提款時，若機台偵測到民眾臉部有遮蔽物，如口罩、墨鏡、安全帽或部分會遮蔽五官的帽子等，ATM將發出警示聲，提醒民眾取下遮蔽物，但暫時不會因此拒絕提領或限制交易。

截至目前，已有五家銀行、全台逾500台ATM試行，並陸續增加中，另有郵政公司與台南市政府合作試行，根據已揭露資訊，這五家銀行包含中國信託銀行、兆豐銀行、合庫銀行、彰化銀行（2801）和第一銀行。

王允中說，警政署會提供車手利用ATM提領的熱點，銀行可就試行前後狀況觀察，根據銀行反映試行後遭車手提領次數有減少趨勢。

針對ATM露臉機制是否全面強制推行，以及有無相關時程，王允中指出，現階段仍採鼓勵銀行試行和觀察相關做法，若全面強制執行，將涉及法律、銀行設備成本等問題，對民眾和業者影響較大，需審慎評估。相關試行預計觀察半年後，截至今年6月底止，請各銀行將試行成果提出與警政署討論，7月會再進行檢討後續方向。

金管會提醒，民眾若在ATM提款時聽到警示聲，無須驚慌，只需取下臉部遮蔽物即可順利完成交易，金融機構也有設置相關提醒標語，避免民眾嚇壞，至於是否搭配更大規模的宣導措施，則需待進一步討論。