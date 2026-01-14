壽險新契約保費估重返兆元 六大業者去年累計5,976億元 成長17%

投資市場熱絡，加上降息議題發酵，推升新契約保費收入（FYP）成長。六大壽險公司2025年12月新契約保費收入合計約640.5億元，較2024年同期小幅減少1.6%，全年度累計新契約保費收入5,976.3億元，年增逾17%。

推估整體壽險業界，2025年新契約保費有望挑戰1兆100億元，不僅超越2024年8,418億元的成績，更重返2021年破兆元榮景。

據各公司統計，國泰人壽12月新契約保費收入達248.2億元，月成長65.9％、年減19.8％，以投資型保單大賣逾170億元為銷售主力、健康險與意外險（A&H）銷售也有顯著年增16％，2025年累計新契約保費達1,905.4億元，年增24％，無論單月或累計數市占率皆居業界之冠，展望2026年，三大商品策略聚焦美元利變型與保障型商品、A&H和投資型保單，以提高CSM累積和降低幣別錯配為目標。

富邦人壽12月新契約保費收入84.6億元，累計2025年新契約保費達1,135.3億元，年成長3.1%，排名業界第二，其中，分紅保單新契約保費約640億元，占整體約56%。富邦人壽指出，商品銷售持續朝向分期繳及保障型等高CSM商品，而分紅保單過往分紅實現率穩定，預期仍是明年業界銷售焦點。

南山人壽12月以高保障型商品、投資型年金商品為銷售主力，單月新契約保費收入月成長13.7%，累計2025年新契約保費收入達822億元，年成長約10％，展望2026年，持續以保障型商品為主軸，聚焦傳統型期繳和A&H商品銷售，輔以投資型商品貢獻手續費收入。藉由A&H銷售應對長照風險，以充實公司的CSM。

凱基人壽12月新契約保費89.6億元，年增75.2%，其中投資型商品銷售42.7億元，較2024年同期大幅成長206.7%，2025年新契約保費達772.7億元，年增33.2%，展望2026年，審慎樂觀看待市場穩健成長。

台灣人壽12月新契約保費113億元，年成長207.8%，2025年新契約保費達748億元，年成長54.5%，成長率居六大壽險之冠。展望2026年，台壽預估分紅商品業績將大幅成長，主因投資市場表現亮眼，預期同時具有投資理財與保障需求之客戶，會選擇分紅保單做為理財工具之一。

新光人壽2025年新契約保費收入近600億元，今年兩大目標包括CSM達700億元以上，以及擴大新契約保費市占，目標達1,100億元以上。