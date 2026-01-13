國泰世華CUBE信用卡「童樂匯」權益再升級 新增「私校繳費」通路

面對少子化與精緻育兒趨勢，國泰世華銀行持續深耕親子客群，CUBE信用卡「童樂匯」權益方案，自推出以來深獲好評，2026年上半年優惠內容再升級，活動不僅延長至6月30日，更新增「私校學費」回饋通路，以及擴充親子餐廳、飯店、體驗課程等全新通路，最高可達10%小樹點(信用卡) 。此外，國泰世華亦贊助北台灣首座恐龍沉浸式戶外樂園，獨家推出「恐龍大復活 關渡探險樂園」限量卡友禮遇，致力打造親子消費與休閒娛樂的全方位體驗。

國泰世華CUBE信用卡「童樂匯」權益專為父母量身打造，只要家長持有CUBE信用卡且與未成年子女皆持有國泰世華銀行帳戶(須登記為未成年開戶時所須之法定代理人/監護人)，即可解鎖童樂匯權益，回饋通路涵蓋親子餐廳、嬰幼童品牌、五感體驗課程、親子育樂、親子飯店與母嬰用品等親子消費場域。

國泰世華銀行表示，CUBE信用卡「童樂匯」權益三大亮點：第一是新增「私校繳費」回饋，本次新增指定11間私校學費回饋通路，爸媽透過i繳費平台以CUBE信用卡繳費，即享1%小樹點(信用卡)回饋。指定學校包括：台北美國學校、台北歐洲學校、道明外僑學校、馬禮遜學校、康乃薾美國學校、立人國際國小、康橋國際學校、華盛頓小學、復興實驗高中、維多利亞雙語中小學、高雄美國學校。

亮點二是國內旅遊精選台北喜來登大飯店、蘭城晶英酒店、台南晶英酒店、礁溪寒沐酒店、桃園名人堂花園大飯店等全台人氣親子飯店享5%回饋；親子出遊放電首選Klook、東京迪士尼樂園、大阪環球影城等國內外熱門樂園享5%回饋；培養孩子五感體驗課更高達10%回饋，包含雲門舞集、TutorABC Junior、汐游寶寶、Etalking Kids，其中iSKI滑雪俱樂部(全台門市)、SKI SCHOOL(台北、高雄學校)享10%回饋外，憑CUBE App童樂匯資格畫面再享課程最優9折專屬優惠。

另有雞湯大叔、YAYOI彌生軒(限街邊店)、甲蟲秘境等親子友善餐廳，以及母嬰用品通路如寶齡婦幼館/步步樂BuBuLuv、樂兒屋、麗兒采家、俏媽咪、卡多摩嬰童館等亦有5%回饋；人氣嬰幼兒品牌官網如古北町、Tiger Family、Little Wonders、Seahorse Originals等皆享10%回饋。

第三是恐龍探險樂園獨家禮遇，北台灣首座恐龍沉浸式「恐龍大復活 關渡探險樂園」即將在2026年1月17日至2027年2月21日於關渡碼頭貨櫃市集震憾登場，占地1500坪、包含霸王龍、迅猛龍、異特龍等近70隻恐龍打造超擬真探險場景，搭配逼真的動態機構與聲響系統，重現史前世界的震撼感，為寒暑假必備親子行程。