臺企銀推出薪轉戶「月月領息」每月跨行轉帳20次免手續費

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

臺灣企銀致力提供薪轉客戶更暖心便利的金融服務，自1月21日起，薪轉戶存款計息方式由「每半年領息」調整為「月月領息」，利息回饋更快入帳，讓客戶更靈活運用資金，廣大上班族也更能安排日常開銷與理財規劃。

為滿足薪轉客戶資金管理需求，臺灣企銀推出月月領息服務，並提供豐富多元的金融服務，包含民眾最常使用的每月跨行轉帳20次及跨行提款12次免手續費，出國旅遊所需的美元、日幣、歐元、澳幣換匯優惠，以及基金定期定額申購手續費2折、信用卡免年費、信用貸款、房屋貸款、小微新創企業貸款等利率優惠。

臺灣企銀致力打造薪轉客戶便捷的數位金融服務體驗，於行動銀行App及個人網路銀行建置「薪轉專區」，貼心顯示當月跨提轉免手續費使用與剩餘優惠次數、外匯即時換匯優惠匯率、基金手續費優惠下單及薪資貸等薪轉戶相關活動優惠，並以電子郵件、個人網路銀行與行動銀行App，即時通知薪轉企業戶及個人戶相關的入帳、扣帳等訊息，讓薪轉客戶隨時掌握最新優惠與金流管理資訊。

臺灣企銀以客戶為本，將薪轉戶服務升級，同時提供一站式查詢的薪轉專區，節省客戶查找資訊的時間，提供一目了然的多元金融服務與優惠，未來將持續精進相關服務措施，打造更加創新及貼心的金融生態圈。

