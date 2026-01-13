快訊

壽險公會與台灣鼻科醫學會簽署 MOU 促進合理醫療與保險制度發展

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
壽險公會與台灣鼻科醫學會簽署合作備忘錄，壽險公會理事長陳慧遊(左3)、台灣鼻科醫學會理事長戴志展(右3)、理事王瀛標(右2)、理事張伯宏(右1)、副秘書長林怡岑(左1)、壽險公會秘書長林金樹(左2)合影。壽險公會／提供

壽險公會與台灣鼻科醫學會13日正式簽署合作備忘錄，建立跨專業交流與合作機制。簽署儀式由壽險公會理事長陳慧遊與台灣鼻科醫學會理事長戴志展代表雙方完成，象徵醫療與保險專業攜手合作、深化制度溝通的重要里程碑。

醫療與保險皆以人民福祉為核心，醫療體系致力於提供適切且專業的健康照護，保險制度則在風險發生時發揮保障功能，兩者相互配合，共同支持社會安全網的穩定運作。隨著醫療科技進步與民眾健康意識提升，醫療決策與保險理賠實務亦日趨多元與複雜，如何在尊重醫療專業判斷的同時，兼顧制度公平與資源合理運用，成為各界持續關注的重要議題。

在保險理賠實務中，部分醫療案件可能涉及專業判斷差異，需透過更充分的專業溝通與資訊交流，以協助相關單位做出審慎且周延的評估。同時，透過正確資訊的傳遞與教育宣導，有助於增進民眾對醫療與保險制度的理解，強化醫病關係與保險信任基礎。

基於上述共識，壽險公會與台灣鼻科醫學會簽署合作備忘錄，未來將在專業諮詢、教育訓練、資訊交流及社會宣導等面向展開合作。雙方將建立常態化的溝通管道，促進醫療專業意見與保險制度運作之間的相互理解，並持續分享國內外相關發展與共識，作為制度精進的參考。

壽險公會表示，透過本次合作，雙方期盼在維護病人權益、支持醫療專業發展與促進保險制度健全之間，形成正向互動的合作模式，攜手為國人打造更穩定、值得信賴的醫療與保險環境。

保險 壽險 教育

