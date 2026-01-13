臺企銀多元行動串聯全民 捐款30萬元送暖企鵝家族

臺灣企銀連續2年與中華小腦萎縮症病友協會（企鵝家族）結緣發起送愛行動，2025年推出「企鵝同行 愛不止息」系列公益活動，攜手民眾共同募集善款達30萬元，本月7日舉辦捐贈儀式，臺灣企銀副總經理乙增祥率領公益大使福企鵝Hokii出席，將社會大眾的善心與溫暖傳遞給企鵝家族。

2025年臺灣企銀結合台灣Pay推出「你Pay我捐」公益行動，民眾使用台灣Pay消費每滿100元，臺灣企銀即捐出1元支持企鵝家族，並於全台125間分行及線上設置捐款立牌，讓支持不只停留在口號，而是全民都能參與的行動。活動帶動臺灣企銀台灣Pay單月交易較2024年成長近30%，讓每一筆日常的消費都能為企鵝家族多添一份溫暖的善意。

臺灣企銀活動期間同時舉辦「送愛挑戰賽」，邀請民眾透過互動遊戲，理解病友在日常生活中面臨的困境，臺灣企銀公益大使福企鵝Hokii更走入人群，親自蒐集社會大眾對企鵝家族的真摯鼓勵，讓關懷從線上延伸至生活日常。乙增祥表示，「企鵝同行」不僅是一場從線上祝福、實地互動到結合金融科技的公益行動，更是一段陪伴企鵝家族走得更遠的旅程。

企鵝家族長期推動「復健娛樂化」理念，儀式當日企鵝家族「原野非洲鼓樂團」也透過音樂結合肢體律動演出，展現病友在節奏中培養出的自信與生命韌性。臺灣企銀2024年曾於短短兩個月內，串聯社群關注企鵝家族活動，累積逾300萬人次觸及與數百張祝福小卡，將民眾心意親送到小腦萎縮症病友手中，未來臺灣企銀將持續發揮企業影響力，串聯社會善意，攜手社會大眾支持罕病家庭。