新新併再推進「子證券、期貨獲准整併」 子銀行為何壓到最後？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會宣布，核准台新證券、台新期貨，分別合併元富證券、元富期貨，合併後台新證券、與台新期貨為存續公司，元富證券和期貨是消滅公司，雙方合併基準日是2026年4月6日。台新金控／提供
金管會宣布，核准台新證券、台新期貨，分別合併元富證券、元富期貨，合併後台新證券、與台新期貨為存續公司，元富證券和期貨是消滅公司，雙方合併基準日是2026年4月6日。台新金控／提供

金管會宣布，核准台新證券、台新期貨，分別合併元富證券、元富期貨，合併後台新證券、與台新期貨為存續公司，元富證券和期貨是消滅公司，雙方合併基準日是2026年4月6日。

這也是台新金（2887）2025年7月24日合併新光金後，第三家取得合併核准的子公司。兩家分別為子投信與子壽險公司，子證券與期貨業則接棒完成，最一塊拼圖則是子銀行。

台新銀行與新光銀行預計於2027年元旦完成合併，屆時整體金控架構將全面整合完成。

雙方合併後，台新證券經紀業務據點增為55處，市占率攀升到5.13%，市占率排名由第16名提升至第4名；合併後的台新期貨經紀業務市占率，也預計增加至4.13%，市占率排名由第11名提升至第6名。市場規模與能見度同步放大。

員工部分，台新證員工人數將增加1,709人，達到2,763人，台新期貨員工數也將增至124人。證期局副局長黃仲豪指出，元富證券與期貨員工可望比照金控整併模式，享有三年保障全數留任，並在兩年內提供優退機制，以降低整併衝擊。

子銀行為何列為最後整併對象？銀行局副局長王允中直言，關鍵在於資訊系統差異。

兩家銀行核心系統需進行深度對接與整合，作業複雜度高，因此整併時程延後至2027年元旦，確保系統穩定與營運不中斷。

