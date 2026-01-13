2026年「保單紓困貸款」又來了 10萬元怎麼借、誰有資格借？

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
每年首季、各壽險業者都會提供的「保單紓困貸款」又來了。示意圖／AI生成

每年首季、各壽險業者都會提供的「保單紓困貸款」又來了，單一要保人最高可借10萬元、貸款期間3年，利率將比照勞保紓困貸款。以2026年勞保紓困貸款利率維持2.165%來看，貸款10萬元、每月付息2,871元。

壽險公會從2022年起，在每年第1季（1月1日至3月31日）提供保單借款優惠利率紓困方案，到2026年已邁入第五年。

以2026年貸款條件試算，若借款10萬元、利率2.165%，每月需付息約2,871元。利率雖較2022年明顯墊高，但仍低於一般保單借款水準，對短期資金周轉具一定吸引力。

回顧歷年申請狀況，2022年利率最低、申請最踴躍，首季共有4,343位保戶申請、核貸3.82億元，年息僅1.28%。

2023年利率升到1.718%，申請人數與金額同步下滑至3,371人、2.95億元。

2024年在升息環境下，貸款利率續升至2.04%，申請人數降至1,695人、金額1.45億元，雙雙探底。

2025年利率再升至2.165%，創四年新高，首季申請動能仍偏保守。

不過，2025年因美國關稅戰衝擊，壽險業除首季常態性紓困外，另於6月底至8月底加碼推出第二階段保單紓困。全年兩階段合計借款人2,830人、金額2.41億元，較2024年略為回升。

若單看關稅戰期間的第二階段，僅952人申請、核貸0.77億元，占全年約三成，顯示關稅衝擊雖成政策啟動理由，但實際轉化為保單紓困需求者有限。

2026年央行暫緩升息，因此貸款年息維持2.165%。若以過去近五年來看，2022年貸款利率最低，申請人數最多，隨利率走升，人數下降到2024年最低點；2025年則因有關稅衝擊又略微回升。

「保單紓困貸款」的紓困保戶，限是符合身心障礙、低收入戶或中低收入戶、特殊境遇家庭、經濟困難等條件的保戶，且須出具相關證明文件，每一要保人累計最高可借10萬元。

