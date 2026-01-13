簡單行動支付推出「藍新簡單收SoftPOS」 首年預計導入千家商戶

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

藍新集團13日宣布，旗下電子支付品牌「簡單行動支付」推出「藍新簡單收SoftPOS」，是全台首家由專營電子支付業者推出的SoftPOS服務。商家僅需在既有的安卓手機、平板或商用POS裝置，下載應用程式即可開始使用，支援信用卡、TWQR與常用電子支付等超過40種支付方式，滿足多元場域需求，打造「行動收銀台」，預計首年協助超過千家商戶導入。

全球智慧零售市場規模逐年持續擴張，帶動線下POS終端設備成長，具備NFC功能的設備已成為主流。中央銀行統計，2024年線下電支加刷卡金額高達4.5兆元，多種付款方式也讓許多商戶櫃台同時擺放刷卡機、掃碼設備與POS主機，多種設備不僅占空間、管理複雜，對中小微型商家而言，更是一項沉重的負擔。

藍新科技總經理鍾興博表示，藍新簡單收SoftPOS希望突破不同收款裝置的整合障礙，讓商家用原本就熟悉的平板或設備完成收款，降低進入門檻，助力台灣中小微型商家智慧化與數位轉型，成為簡單行動支付未來成長項目。

「藍新簡單收SoftPOS」滿足高機動收款需求，首波鎖定四大應用場景。包括餐飲場域中SoftPOS讓服務人員使用既有設備，在桌邊為消費者點餐與結帳，逐步取代固定櫃台結帳模式；零售產業將結合電子發票加值服務中心，打造可同時收款、開立發票的一站式結帳流程；並進一步延伸至物聯網應用，自動販賣機、自助設備及無人商店成為收款終端；未來智慧移動場景中，計程車車用平板除了輪播廣告、也能結合金流，讓乘客支付車資，開拓新行動收款模式。

