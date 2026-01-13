下學期就學貸款15日起申辦 台銀推廣續借者線上申貸

臺灣銀行公布，114學年度下學期就學貸款申辦作業，自1月15日起至今年2月28日止辦理。

臺灣銀行表示，鼓勵續借學生使用線上申請，透過晶片金融卡或「手機簡訊OTP」核驗身分，僅需電腦及手機即可隨時隨地完成申請，免去現場排隊等候及填寫，更可享有免收線上對保手續費之優惠。

為免借款人於銀行、行政機關兩地奔波，臺灣銀行與數位發展部個人化資料自主運用（MyData）平台合作。借款人可於線上申請全戶戶籍資料及低、中低收入戶證明，資料將導入線上申請系統，無須另行提供紙本文件，不僅確保資料正確性，更簡化就貸線上申請服務流程，以提升對保效率與品質。若為首次申請、基本資料或關係人異動等特殊情況者，則須備妥文件臨櫃辦理。

臺灣銀行積極推廣同一學程續借者「線上申貸」作業，各校之學生有機會採用「線上申貸」作業，以網路取代馬路，免於往返奔波及排隊等候之苦，兼享手續費豁免之優惠。

詳情臺灣銀行就學貸款入口網（網址：https://sloan.bot.com.tw）查詢或至各地營業單位洽詢。