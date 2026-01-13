台新新光金旗下子公司整併 銀行最晚明年1月1日二合一

金管會今日宣布同意台新新光金控旗下的台新證券合併元富證券、台新期貨合併元富期貨，合併基準日預定為115年4月6日，而外界矚目的台新銀行與新光銀行整併，銀行局指出，預定會在2027年1月1日完成二合一。

金管會指出，合併後台新證券經紀業務據點增為55處，預計市占率增加至5.13%，市占率排名由第16名提升至第4名；合併後台新期貨經紀業務市占率預計增加至4.13%，市占率排名由第11名提升至第6名。自合併基準日起，元富證券、元富期貨帳列之所有資產、負債及一切權利義務，分別由台新證券、台新期貨概括承受之，原有客戶之權利不受影響。