壽險公會推行動理賠聯盟鏈 錠嵂保經送件達成率逾300％

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導

壽險公會與保經公會啟動行動理賠聯盟鏈試辦，錠嵂保險經紀人率先投入，短短三個多月在累積送件及送件達成率等項目。

錠嵂保經動員20人技術開發團隊、投入超過500萬元資源，率先加入理賠聯盟鏈試辦行列，也迅速交出亮眼成績。6月底起，錠嵂試辦送件累積達422件，送件數達成率超過300％，兩項數據皆遙遙領先保經同業；理賠送件量幾乎等同於其他保經同業總件數總和，展現高度數位導入能力與服務動能。

理賠聯盟鏈的上線，讓業務同仁不再需要重複填寫與多方送件，作業效率大幅提升。依公會統計與第一線回饋，每件案件平均可節省約0.5小時工時；如須向三家保險公司同時申請，等同節省約1.5小時，大幅提升理賠申辦效率與服務量能。

根據錠嵂內部資料，透過理賠聯盟鏈申請之案件，理賠結案速度明顯提升，最快結案天數案僅僅三天，展現自動化與流程整合帶來的服務效能。

對保戶而言，理賠聯盟鏈同樣大幅提升便利性。保戶只需申請一份診斷書與收據，即可同步送達多家保險公司；若使用「醫起通」服務，甚至可免申請紙本文件，不僅節省申請費用，更省去往返醫療院所的時間，真正實現一站式理賠。

理賠 保險 工時

